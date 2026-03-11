Свириденко і Макрон провели зустріч у Парижі та обговорили енергосистсему України

На своїй сторінці у Facebook вона уточнила, що обговорила з Макроном роботу зі стратегічної перебудови енергетики України та плани енергетичної стійкості регіонів.

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«Поінформувала президента Макрона про роботу зі стратегічної розбудови енергетики України та плани енергетичної стійкості регіонів, які уряд реалізує разом з областями та громадами. Один з елементів плану — розвиток когенерації. Домовилися створити спільну експертну групу за участю уповноваженого президента Франції з відновлення України для побудови об'єктів розподіленої генерації, зокрема із залученням приватного сектору», — йдеться в повідомленні.

Окремо, за словами Свириденка, французьку сторону було поінформовано про наслідки російської атаки на нафтопровід Дружба.

19 лютого перший віцепрем'єр-міністр-міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що Франція надасть Україні 71 млн євро грантової допомоги, частина якої буде спрямована на енергетичний сектор.

Раніше в Міненерго України повідомляли, що Нідерланди оголосили про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України в розмірі 35 млн євро, збільшивши загальний обсяг допомоги до 100 млн євро.