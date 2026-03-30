Зеленський розповів, у якому разі Україна не завдаватиме ударів по російській енергетиці

Володимир Зеленський заявив, що Україна не битиме по російській енергетиці, якщо Росія не битиме по українській (Фото: REUTERS/Liesa Johannssen)

Україна не завдаватиме ударів по російських енергооб'єктах, якщо Росія припинить завдавати ударів по українській енергетиці.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами, повідомляє NV.

Зеленський нагадав, що Україна завдає ударів по російській енергетиці у відповідь на удари з боку РФ.

Реклама

«Насамперед ми не просто наносимо удари. Я всім хочу нагадати: ми відповідаємо. Чому я нагадую? Останнім часом, після настільки сильної енергетичної кризи світової, справді ми отримали сигнали від деяких наших партнерів, як зробити так, щоб зменшити наші відповіді по нафтовому сектору, енергетичному сектору Російської Федерації», — заявив він.

Зеленський додав, що Україна припинить завдавати ударів по енергооб'єктах РФ тільки в тому разі, якщо російська сторона перестане атакувати відповідний український сектор.

28 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що удар по НПЗ у Ленінградській області Росії у відповідь на російські удари по українській енергетиці призвів до того, що у цього об'єкта залишилося лише 40% можливостей.

27 березня в Генштабі Збройних Сил України повідомили, що напередодні здійснили атаку на Киришський НПЗ у Ленінградській області.

25 березня російські окупанти атакували дронами Славутич Чернігівської області. внаслідок чого місто залишилося без електропостачання.

Уночі 26 березня російська армія масовано атакувала Одеську область ударними безпілотниками, пошкоджень зазнала портова, енергетична та промислова інфраструктура.