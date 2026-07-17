Останній крок до посади прем'єра Британії: Енді Бернем став лідером лейбористів

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що тепер король Великої Британії доручить лідеру партії сформувати уряд і церемоніально призначить його прем'єр-міністром країни. Це відбудеться 20 липня, в понеділок.

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Членкиня Лейбористської партії та міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд заявила, що лише один кандидат, який мав право на участь, отримав 379 номінацій. Також він отримав 23 номінації від 11 профспілок і громадських об'єднань, що входять до складу партії.

Під час виступу на партійному з'їзді Енді Бернем заявив, що хоче повернути людям «надію».

«Протягом десятиліть неолібералізм, що бере початок у 1980-х роках, не приносив користі ані місцям, де сформувалася наша партія, ані громадам у сільських і прибережних районах Великої Британії. Тому сьогодні ми обіцяємо їм стати кращими», — заявив він.

Він також заявив, що об'єднає партію для перемоги над «новими правими», маючи на увазі Reform UK — праворадикальну проросійську партію у Великій Британії.

«Ми не переможемо нових правих у Британії, якщо нас поглинатимуть внутрішні розбіжності. Це завжди було потуранням, наслідки якого найбільше лягають на плечі тих, хто найбільше потребує лейбористів», — наголосив Енді Бернем.

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Протягом останніх дев’яти років Енді Бернем обіймав посаду мера Великого Манчестера, представляючи Лейбористську партію. Він також працював в урядах Тоні Блера та Гордона Брауна.

22 червня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив, що залишає посаду голови Лейбористської партії. Він поступиться посадою прем'єра після обрання нового лідера лейбористів.

Також 22 червня новообраний депутат британського парламенту Енді Бернем підтвердив, що висуне свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра замість Кіра Стармера.