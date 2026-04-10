У Чехії затримали німецьку праворадикальну екстремістку, яка передавала «привіт» із Москви

У Чехії затримали засуджену Марлу-Свенью Лібіх (раніше відома як Свен Лібіх). Вона є німецькою трансгендерною праворадикальною трансгендерною екстремісткою, яка переховувалася вже кілька місяців, а раніше передавала «привіт із Москви».

Про це повідомляє BBC.

Лібіх заарештували в місті Красно на сході Чехії на підставі європейського ордера. Представник німецької прокуратури в місті Галле повідомив, що її утримують під вартою в Чехії, але мають екстрадувати до Німеччини.

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3 липня 2023 року районний суд міста Галле засудив тоді ще Свена Лібіха до 18 місяців в’язниці без права на дострокове звільнення за підбурювання до ненависті та наклеп. Його дві апеляції відхилили, після чого вирок остаточно набув чинності.

На початку 2025 року Лібіх змінив свою реєстраційну стать із чоловічої на жіночу, а також змінив ім'я, ставши Марлою-Свеньєю. Засуджена попросила направити її в жіночу в’язницю, щоб уникнути дискримінації з боку ув’язнених-чоловіків.

У серпні прокуратура Галле підтвердила, що Лібіх слід помістити в жіночу виправну колонію міста Хемніц. Представник прокуратури пояснив, що подальше рішення ухвалюватиме адміністрація в’язниці після співбесіди із засудженою.

1 вересня 2025 року Лібіх не з’явилася для відбування покарання в жіночій в’язниці Хемніца і заявила, що втекла в Росію.

Перед зміною статі та імені Лібіх називала представників ЛГБТК+ спільноти «паразитами суспільства» і зірвала парад у місті Галле. Дехто припускав, що цим Лібіх насміхається над ухваленим законом. У січні стало відомо, що Лібіх вживає заходів проти медіа, які досі використовували її старе ім'я у своїх матеріалах.

Як пише FAZ, у Саксонії-Ангальт Лібіх також запам’ятали гучними виступами на демонстраціях і мітингах проти заходів щодо коронавірусу та пропагандою проросійських тез на тлі війни Росії проти України.

Раніше Лібіх стверджувала, що перебуває в Росії: «Ніхто не знав про моє рішення: ні адвокат, ні сім'я». Лібіх додала згенероване зображення з підписом: «З Москви з любов’ю, Джеймс Бонд».

В інших повідомленнях Лібіх стверджувала, що в початковій школі вчила російську і багато чого з цього ще пам’ятає.