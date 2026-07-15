Пожежа на цивільному судні після російської атаки на порт Одеси, 14 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Victor Sayenko)

Україна втратила близько третини своїх можливостей експортувати зерно через свої життєво важливі чорноморські порти внаслідок посилення російських ракетних та безпілотних атак, повідомило агентство Reuters із посиланням на звіт Асоціації аграріїв України (ААУ).

Агентство нагадало, що сільськогосподарський експорт зерна та олії, залишається найбільшим джерелом валютних надходжень України, причому понад 90% постачається через три порти на півдні Одеської області.

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Згідно з угодою, яка передбачає дозвіл Україні та Росії перевозити зерно через Чорне море, одеські порти щомісяця обробляли близько 6 мільйонів метричних тонн вантажів.

Однак і Москва, і Київ зараз посилюють атаки на ключові джерела доходів: українські війська завдають ударів по російській енергетичній інфраструктурі, включаючи нафтові танкери, а Росія а останні тижні посилює атаки на порти Чорного моря.

«Росія почала систематично завдавати ударів по портовій інфраструктурі, терміналах та всьому транспортно-логістичному ланцюжку, знову і знову використовуючи балістичні ракети», — сказано у щотижневому звіті торгового відділу ААУ, опублікованого пізно ввечері 14 липня.

У ньому повідомляється, що зараз Україна може відвантажувати в середньому близько 4 мільйонів метричних тонн зерна на місяць.

Міністерство економіки України мало провести нараду 15 липня, щоб обговорити атаки на порти.

В останні сезони на Україну припадало близько 6% світового експорту пшениці та близько 11% світового експорту кукурудзи, тому якщо проблеми з відвантаженням триватимуть, це може вплинути на світові ринки.

ААУ попередила, що якщо поточна інтенсивність атак продовжиться і не буде проведено ремонтних робіт, інфраструктура може бути значно пошкоджена протягом кількох місяців.

Джерела в галузі повідомили Reuters, що трейдери стикаються з логістичними проблемами.

«Порти не зупинилися, але трейдери стикаються з проблемами із закупівлями, продажами, відвантаженнями, накопиченням вантажів, цінами та фрахтом», — сказав Reuters високопоставлений представник галузі.

Згідно з даними Укрзалізниці, кількість вагонів із зерном, що прямують до одеських портів, зменшилася на 11% за тиждень з 2 по 8 липня порівняно з попереднім тижнем, тоді як експорт скоротився на 17%.

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Провідний експортер зерна в Україні, компанія Kernel Holding, цього тижня заявила про зупинку діяльності в порту Чорноморськ через серію російських атак. Крім того, чотири з 13 великих зернових терміналів портів призупинили закупівлі зерна, повідомило агентству 15 липня інше джерело в галузі.

Аналітики консалтингової компанії ASAP Agri заявили, що «загальне небажання» судновласників заходити в українські порти також чинить тиск на зростання фрахтових ставок.

Аналітик консалтингової компанії Barva Invest Богдан Костецький написав у статті для українського видання Agrotimes, що порти втратили третину своїх потужностей для зберігання зерна.

«Втрата близько 2,5 мільйона тонн щомісячної потужності накопичення в глибоководних портах створила вузьке місце для зерна, оскільки деякі обсяги не можуть досягти експортних пунктів призначення», — сказав він.