Рахманін пояснив, чому США не хочуть, щоб Україна експортувала технології у країни Перської затоки

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, 28 березня 2026 року (Фото: Amiri Diwan/Handout via REUTERS)

Член Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю Radio NV пояснив, чому США не хочуть, щоб Україна експортувала технології у країни Перської затоки.

В ефірі Radio NV Рахманін висловив сумнів у тому, що США зацікавлені в експорті українських технологій і озброєння, в тому числі засобів РЕБ і РЕР, на Близький Схід.

«Не думаю, що вони (США — ред.) напряму зацікавлені в тому, щоби країни Перської затоки, Близького Сходу, напряму отримували цю продукцію від України чи створювали якесь спільне підприємство, тому що вони радше зацікавлені в тому, щоб отримати ці технології від України, а потім експортувати їх на країни Перської затоки. Бо ніхто не скасовував комерційних вигод, ризиків тощо», — сказав нардеп.

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Турне Зеленського до країн Перської затоки та заяви Трампа про українські дрони

26 березня президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Згодом він повідомив про підписання угоди про оборонне співробітництво, укладеної міністерствами оборони двох держав.

28 березня український лідер відвідав ОАЕ та Катар і зустрівся з лідерами держав. Зеленський оголосив про підписання Україною 10-річної угоди зі стратегічного співробітництва з Катаром, а також про майбутнє укладення аналогічної угоди з Еміратами.

29 березня Зеленський обговорив питання безпеки з королем Йорданії Абдаллою II.

30 березня він повідомив, що Україна під час переговорів із лідерами держав Перської затоки домовлялася про взаємну допомогу у сфері оборони та енергетики. Йдеться про 10-річні договори, зокрема, про постачання морських дронів.

В опублікованому 15 березня інтерв'ю NBC News Трамп заявив, що Сполучені Штати «не потребують допомоги» у перехопленні іранських безпілотників на Близькому Сході, а президент України Володимир Зеленський — «остання людина, від якої нам потрібна допомога».

Водночас Трамп відмовився коментувати, чи прийняли США допомогу України у сфері технологій перехоплення дронів.

5 березня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від шахедів на Близькому Сході після початку війни в Ірані. Він зазначив, що доручив надати необхідні засоби, а також забезпечити присутність українських фахівців.

За даними видання Axios, українські чиновники близько семи місяців тому пропонували США свою перевірену в боях технологію боротьби з іранськими безпілотниками. Однак тоді адміністрація президента США Дональда Трампа не зацікавилась пропозицією.

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13 березня Трамп заявив, що Штати не потребують допомоги України в боротьбі з іранськими дронами. «Ми знаємо про дрони більше за будь-кого іншого. У нас найкращі дрони у світі», — наголосив Трамп в інтерв'ю Fox News Radio.

Володимир Зеленський прокоментував цю заяву Трампа під час візиту до Парижа. «Риторика — це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо», — сказав він журналістам.