«Ринок зброї не буває прозорим». Що Україна може продавати на Близькому Сході і чому США в цьому не зацікавлені — розмова з Рахманіним

Член Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю Radio NV — про ризики та вигоду від експорту української зброї на Близький Схід, а також США, які не зацікавлені в цьому.

— Події на Близькому Сході та залученість до цих подій України пришвидшили дискусію щодо того, як має відбуватись експорт української зброї. Говорять про це достатньо давно, від українських виробників чуємо, що це би дуже сильно покращило їхні можливості виробляти більше і для України, і мати стійкіший бізнес. Як ця тема зараз обговорюється в комітеті з нацбезпеки?

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— Ця тема була предметом обговорення в комітеті декілька разів. Це зараз залежить уже не стільки від нашого комітету чи навіть не від Міноборони, а від дипломатів і президента. Якщо вдасться домовитись про конкретні обсяги виробництва, постачання, конкретний характер співпраці - це запрацює.