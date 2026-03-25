Янченко наголосила, що Україні вигідніше експортувати не заводи, що виробляють зброю, а кінцеву продукцію

Членкиня Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Галина Янченко в інтерв'ю Radio NV наголосила, що Україні вигідніше експортувати не заводи, що виробляють зброю, а кінцеву продукцію.

«Зараз активно розглядається якраз питання створення спільних підприємств, тобто це ліцензії на передачу технологій. Я не є великим прихильником такого виду експорту. Я його називаю експортом заводів.

Вважаю, що більш ефективно якраз: а) дозволяти, б) просувати експорт кінцевої продукції», — заявила Янченко в ефірі Radio NV.

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Вона нагадала, що в Україні є достатньо заводів із завантаженням 20−40% від максимальної потужності, бо збувати їх продукцію немає кому.

«В України обмежений державний бюджет, за який здійснюються закупівлі, а за кордон тривалий час не давали продавати. Відповідно, оце низьке завантаження заводів спричинене саме державною політикою. Якби державна політика розвернулася не п’ятою точкою, а обличчям до виробників і активно якраз просувала експорт зброї, мені здається, що це було би значно більш ефективно і для виробників, і для країни, і для економіки нашої країни», — заявила депутатка.

Раніше повідомлялось, що у 2026 році Україна відкриє 10 спільних підприємств із виробництва різних типів безпілотників у п’яти країнах Європи.

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Блокування експорту українських безпілотників — що відомо

21 березня вийшла стаття BBC Україна про те, що українські виробники дронів-перехоплювачів отримали десятки комерційних пропозицій від країн Перської затоки та Близького Сходу, але прямий продаж і купівля безпілотників все ще заблоковані на рівні держави.

Зазначається, що покупці готові платити за них більше, ніж на українському ринку, однак деякі виробники вирішили припинити переговори, посилаючись на лист СБУ, що надіслали компаніям на початку березня.

У ньому йшлося про заборону експорту зброї на Близький Схід і можливу кримінальну відповідальність за порушення цього припису.

Компанії вважають, що відповідальність за розв’язання цієї ситуації має взяти на себе керівництво України, оскільки президент Володимир Зеленський вже публічно заявив, що хоче не просто продажу зброї, а певного бартеру: Київ передає дрони, а натомість отримує дефіцитні ракети для систем Patriot.

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Інші виробники вже розпочали офіційну процедуру отримання дозволу на експорт своєї продукції.

За даними ВВС, принаймні двоє великих виробників дронів-перехоплювачів подали заявки до міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Заявки мають пройти розгляд комісії, а потім бути затверджені Державної службою з експортного контролю (ДСЕК).

Наразі ці заявки перебувають у стані очікування, без конкретного дозволу чи заборони на експорт від держави.

Представник одного з виробників, який подав заявку на експорт БпЛА, зазначив, що, на його думку, влада свідомо блокує можливість продажу українських перехоплювачів за кордон.

«Президент вже озвучив свої умови для продажу дронів і, вочевидь, вважає, що без задоволення цих умов мова не може йти ні про який експорт», — сказав співрозмовник видання.

Він також зауважив, що затримка з відкриттям експорту може призвести до втрати інтересу потенційних покупців або їх переорієнтації на інші ринки, які пропонують схожі продукти.