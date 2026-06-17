Інтерес України полягає не у повному припиненні експорту нафти з Росії - експерт пояснив чому

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю Radio NV розповів, що інтерес України полягає не у повному припиненні експорту нафти з Росії, та поясним чому.

В ефірі Radio NV Харченко зазначив, що для України було б найкраще, якби вихід з Балтійського моря та Балтійське море загалом жорстко контролював Північноатлантичний Альянс.

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«І оці так звані тіньові (російські танкери — ред.), вони насправді не тіньові. Всім відомі ці танкери, всім відомо, що вони плавають на підроблених документах, всім відомо, що вони порушують екологічні норми. І саме цим треба користуватися партнерам, затримуючи їх якомога більше і створюючи додаткове напруження», — сказав експерт.

Він уточнив, що зупинити таким чином експорт російської нафти не вийде, але можна зробити витрати росіян на цей експорт значно вищими.

«Я не думаю, що ми насправді маємо ціль повністю зупинити експорт нафти московитів, тому що це призведе до того, що на світовому ринку нафта здорожчає. Нам цього не треба. Нам треба, щоб зараз, коли, дай Боже, закінчилася ця історія з Іраном і Ормузькою протокою, ціна впала якомога швидше, щоб московити втратили гроші, які вони заробляють на нафті», — заявив Харченко.

За його словами, для цього потрібно зробити процес експорту нафти з Росії максимально дорогим.

«А друга складова — щоб світові ціни були на якомога нижчому рівні. Це наш прямий інтерес. Нижчі ціни — менше грошей отримують московити, а отримують вони суттєво менше, ніж світові ціни. Себто вони продають свою нафту з дисконтом до 25% від загальносвітових цін. Тому основний фокус, він саме там. І затримання цих танкерів — це цілком ясний сигнал: „Чуваки, вам буде дорожче відправляти вашу нафту, ми будемо затримувати, будемо створювати проблеми, піклуйтесь сильніше про документи, більше вкладайте в страховки, думайте, як ви убезпечите транспортування, бо інакше воно просто не допливе“», — сказав експерт.

Харченко пояснив, що ці витрати можуть становити додаткові три-п'ять відсотків до дисконту, з яким країна-агресор продає свою нафту.

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Експорт російської нафти — останні новини

8 червня агентство Reuters із посиланням на джерела на ринку повідомило, що Росія має намір скоротити експорт сирої нафти, плануючи збільшити обсяг нафтопереробки у червні на тлі загрози дефіциту пального.

Співрозмовники зазначили, що завантаження нафти з російських західних портів Приморськ, Усть-Луга та Новоросійськ можуть впасти до 1,7 млн барелів на добу у червні з 2,5 млн барелів на добу у травні.

Зниження може бути частково пов’язане зі скороченням рівня видобутку нафти, кажуть джерела.

Раніше віцепрем'єр РФ Олександр Новак визнав, що видобуток російської нафти впав з початку року. Він пояснив це «незапланованим технічним обслуговуванням нафтопереробних заводів».

2 червня агентство Bloomberg повідомляло, що наразі Росія експортує найбільшу кількість нафти з моменту вторгнення в Україну у 2022 році. Збільшення обсягів експорту відбулося на тлі безпрецедентних атак Києва на нафтопереробні заводи РФ, що змушує Росію нарощувати постачання нафти на світовий ринок.

2 червня агентство Bloomberg повідомляло, що наразі Росія експортує найбільшу кількість нафти з моменту вторгнення в Україну у 2022 році. Збільшення обсягів експорту відбулося на тлі безпрецедентних атак Києва на нафтопереробні заводи РФ, що змушує Росію нарощувати постачання нафти на світовий ринок.