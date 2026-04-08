Зеленський розповів, як військові експерти СБУ працюють у країнах Близького Сходу

Як заявив президент України Володимир Зеленський, відзначилися військові експерти СБУ в налаштуванні захисту для деяких українських партнерів на Близькому Сході (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Про це 8 квітня заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповідей представників керівництва СБУ — генерал-майора Євгена Хмари та генерал-майора Олександра Поклада.

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«Центр спецпризначення А СБУ — перший за підсумками березня із застосування дронів, найбільш результативно. Відзначилися військові експерти СБУ також і в налаштуванні захисту для деяких наших партнерів на Близькому Сході — у рамках тих експертних місій, які були направлені Україною в регіон. Дякую вам, воїни! Наші експертні місії продовжать свою роботу в країнах Близького Сходу і Перської затоки. Побудувати нову систему захисту — це завдання залишається, і на основі наших довгострокових домовленостей ми будемо залучати необхідні підрозділи», — заявив глава української держави.

2 березня агентство Bloomberg, яке в телефонному режимі поспілкувалося з Володимиром Зеленським, повідомило, що президент запропонував спрямувати на Близький Схід найкращих українських фахівців зі знищення іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.

Інфографіка: NV

Українські військові експерти за кордоном — що відомо

5 березня президент Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від шахедів на Близькому Сході. Він зазначив, що доручив надати необхідні кошти, а також забезпечити присутність українських фахівців, які можуть гарантувати безпеку в регіоні Близького Сходу.

Агентство Reuters з посиланням на обізнане джерело також писало, що США запитували допомогу в захисті своїх баз і солдатів у деяких країнах Близького Сходу, і президент України дав відповідне доручення українським військовим.

10 березня глава української держави заявив, що офіційний Київ уже направив на Близький Схід три команди експертів, які допомагатимуть боротися з іранськими дронами.

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8 квітня президент Зеленський заявив, що українські експертні військові команди протягом двох тижнів перемир’я між США та Іраном продовжать працювати на Близькому Сході для розбудови безпекових можливостей.

«Різні країни були залучені до процесу переговорів, і важливо, що Сполучені Штати зробили цей дипломатичний крок. Протягом цих тижнів Україна допомагає захисту життя на Близькому Сході та в (Перській — ред.) затоці», — підсумував він.