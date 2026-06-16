Вірменія проведе спільні військові навчання з трьома країнами НАТО

У червні у Вірменії відбудуться міжнародні військові навчання Eagle Partner-2026 за участю підрозділів зі США, Франції та Греції.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Вірменії.

У навчаннях, які триватимуть з 17 по 25 червня, візьмуть участь військовослужбовці миротворчої бригади Збройних сил Вірменії (250 осіб), армії США в Європі та Африці, Національної гвардії штату Канзас (58 осіб), а також військовослужбовці збройних сил Франції (24 особи) та Греції (11 осіб).

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Під час тренувань учасники відпрацьовуватимуть підготовку та виконання миротворчих завдань.

Як зазначають у Міноборони Вірменії, метою навчань є підвищення взаємосумісності підрозділів, які беруть участь у міжнародних миротворчих операціях, обмін передовим досвідом у сфері управління та тактичного зв’язку, а також підвищення боєготовності миротворчого підрозділу Збройних сил країни.

11 червня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван не має наміру змінювати свою позицію щодо членських внесків до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), попри можливе виключення з альянсу.

На запитання, чи Вірменія планує відновити виплату внесків, прем'єр відповів: «Ми нічого міняти не збираємося».

На уточнювальне запитання, чи турбує його можливе виключення з ОДКБ, він сказав: «Мене це не обходить».

10 червня 2026 року глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що країни ОДКБ домовилися розглянути застосування до Вірменії статті статуту через невиплату внесків протягом двох років. За статутом організації Єреван можуть позбавити права голосу або виключити із цієї організації.

8 червня року міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що його країна не сплатила членського внеску до ОДКБ у 2025 році, оскільки не брала участі в діяльності організації.

У 2024-му на тлі погіршення відносин з Росією Вірменія «заморозила» свою участь в Організації договору про колективну безпеку, а пізніше заявила про швидкий вихід із ОДКБ.