Єврокомісія затребувала від Угорщини пояснень щодо дзвінків Сійярто Лаврову

Європейська комісія закликала Угорщину терміново пояснити свою поведінку після витоків телефонних розмов очільника МЗС Петера Сійярто з російським колегою Сергієм Лавровим.

Про це написало The Guardian у четвер, 9 квітня.

Єврокомісія назвала ці телефонні розмови такими, що викликають «сильне занепокоєння», і зауважила, що вони можуть свідчити про «тривожну можливість співпраці з Росією».

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8 квітня європейські журналісти опублікували новий аудіозапис розмови очільників МЗС Угорщини та РФ Петера Сійярто та Сергія Лаврова. Зокрема з розшифровки стало відомо, що Сійярто пропонував Лаврову переслати документи ЄС через угорське посольство в Москві. Розмова відбувалася 2 липня 2024 року, в день візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва.

Як заявила головна речниця Єврокомісії Паула Пінью, оприлюднення телефонних розмов є тривожним сигналом, адже Росія «активно діє проти безпеки та інтересів ЄС та всіх його громадян».

Уряд Угорщини повинен терміново дати пояснення, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн порушить це питання на рівні європейських лідерів, зауважила Пауда Піньо.

21 березня видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Петер Сіяйрто регулярно інформував Москву про перебіг засідань ЄС.

23 березня угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї оприлюднив стенограму, з якої випливало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у 2020 році під час спілкування з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим просив посприяти перемозі на виборах у Словаччині Соціал-демократичної партії, яку на той час очолював Петер Пеллегріні.

24 березня сам Петер Сійярто підтвердив, що контактує з Лавровим під час закритих зустрічей ЄС. Він заявив, що певні питання «треба обговорювати з партнерами поза межами Європейського Союзу».

31 березня журналісти видання VSquare оприлюднили новий запис розмови Сіяйрто з Лавровим. Там йшлося про, щоб вивести із санкційного списку сестру російського олігарха Алішера Усманова, і Сійярто обіцяв Лаврову посприяти в цьому.