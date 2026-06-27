Тимчасова повірена США Джулі Девіс завершує дипломатичну місію в Україні

Сибіга висловив вдячність Джулі Девіс за її особистий внесок у розвиток активного політичного діалогу між Україною та США (Фото: МЗС України via Telegram)

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс завершує свою дипломатичну місію в Україні.

З цієї нагоди її прийняв міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляється у Telegram-каналі МЗС України.

«Під час зустрічі співрозмовники обговорили актуальну безпекову ситуацію та мирні зусилля. Андрій Сибіга наголосив на важливості активної ролі та лідерства Сполучених Штатів у просуванні мирного процесу й досягненні всеохоплюючого і сталого миру», — сказано в повідомленні.

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Сибіга висловив вдячність Джулі Девіс за її особистий внесок у розвиток активного політичного діалогу між Україною та Сполученими Штатами та за ефективну взаємодію у важливий для України період.

«Ми вдячні Сполученим Штатам за незмінну підтримку України та українського народу. Високо цінуємо ваш особистий внесок у розвиток українсько-американського стратегічного партнерства. Сьогодні особливо важливо зберігати високу динаміку нашої співпраці та спільно ухвалювати проактивні рішення, які наближатимуть всеохоплюючий і тривалий мир для України», — заявив голова МЗС України.

Він також відзначив важливість нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Франції під час саміту G7, яка підтвердила спільне прагнення України та США до подальшого зміцнення стратегічного партнерства та координації зусиль задля досягнення миру.

Крім того, міністр висловив вдячність американському народові за солідарність з Україною та наголосив на важливості збереження двопартійної підтримки України в Сполучених Штатах.

Сибіга побажав Джулі Девіс успіхів у подальшій дипломатичній діяльності, а також привітав Сполучені Штати Америки з наближенням 250-річчя незалежності, побажавши американському народові миру та процвітання.

«Україна високо цінує дружбу зі Сполученими Штатами. Переконаний, що наше стратегічне партнерство й надалі зміцнюватиметься на благо наших держав і народів, а також спільної справи захисту свободи, демократії й міжнародного права», — сказав голова МЗС України.

Відставка Джулі Девіс — що відомо

Те, що Джулі Девіс залишить посаду тимчасової повіреної у справах США в Україні речник Держдепу Томмі Пігот підтвердив ще 29 квітня.

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Перед цим газета Financial Times повідомила, що Девіс найближчими тижнями залишить посаду і поїде з Києва через розбіжності з президентом США Дональдом Трампом.

Джулі Девіс виконувала обов’язки голови посольства США в Києві з травня 2025 року.

Три співрозмовники FT заявили, що Девіс «розчарувалася у своїй роботі» через розбіжності з главою Білого дому щодо підтримки України, яка дедалі більше слабшає. Джерела FT також повідомили, що Девіс хоче закінчити 30-річну кар'єру в дипломатичній сфері.