Рютте заявив, що Італія допомогла США у війні з Іраном. Мелоні заперечила

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що не має ані найменшого уявлення, чому генсек Марк Рютте дав «надмірно спрощену оцінку» участі Італії у війні США проти Ірану (Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Італійська прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні звинуватила генерального секретаря НАТО Марка Рютте в тому, що він «неточно» оцінив ситуацію, коли заявив, що Італія «масштабно» підтримує американо-ізраїльські удари по Ірану.

Про це повідомляє видання Politico.

Зокрема, коментуючи невдоволення президента США Дональда Трампа тим, що європейські члени НАТО «не в повній мірі виконують свої зобов’язання» в рамках Альянсу, Рютте заявив у середу американському телеканалу Fox News, що «Рим відіграє ключову роль у війні з Іраном», зокрема й тим, що дозволив 500 військовим літакам США використовувати італійські авіабази.

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«Це інтерв'ю викликало негайну політичну бурю навколо Мелоні: її опоненти звинуватили її у введенні громадськості в оману, оскільки вона наполягала на тому, що Італія не бере участі у війні і що Рим дозволяє на американських базах в Італії лише логістичні та технічні операції», — пише Politico.

25 червня Мелоні заявила журналістам під час франко-італійського саміту на півдні Франції, що Рютте, прагнучи переконати Вашингтон у тому, що НАТО відіграє значну роль у війні США та Ізраїлю проти Ірану, невірно висловився, нібито авіабази в Італії використовувалися для прямих ударів по іранській території.

«У своїй, скажімо так, розповіді генеральний секретар з ентузіазмом перемішав речі, які насправді дуже відрізняються одна від одної — зокрема, переплутавши види дозволених польотів. Ми не брали участі в конфлікті з Іраном. До речі, якби ми брали участь у конфлікті з Іраном, то не було б жодного пояснення тому розчаруванню, про яке президент США так часто повторює», — заявила прем'єрка Італії.

Мелоні заявила, що не має найменшого уявлення, чому Рютте дав таку «надмірно спрощену оцінку».

«Ймовірно, це була спроба якнайкраще підготуватися до наступного саміту НАТО, але, у будь-якому разі, я вважаю, що під час обговорення цих питань потрібно виявляти обережність», — підсумувала вона.

Пізніше речниця НАТО Еллісон Харт підтвердила, що коментарі Рютте справді стосувалися «логістики або технічної підтримки» і що він «підкреслив, як союзники, включаючи Італію, виконують існуючі двосторонні угоди в контексті розміщення військ та прольоту над територією».

Заява Трампа про те, що він «пожалів» Мелоні, та реакція Італії

За даними агентства Reuters, на саміті G7 з’явилися ознаки того, що Мелоні та Трамп стабілізували відносини, які загострилися цього року через війну в Ірані.

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На відео з заходу зафіксовано, як прем'єр-міністр Італії та американський президент вели глибоку розмову, сидячи поруч на невеликому дивані. Однак Трамп натякнув, що просто зробив Мелоні послугу, поспілкувавшись із нею.

«Вона, напевно, рада, що я з нею поговорив. Я не був зобов’язаний з нею розмовляти. Вона благала мене сфотографуватися з нею. Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не став цього робити, але мені стало її шкода», — сказав президент США.

У відповідь Мелоні звинуватила Трампа у сфабрикуванні історії про неї.

Вона заявила, що «вражена» коментарями Трампа, які є «повністю вигаданими». Вона також дорікнула главі Білого дому за те, що він ставиться до ворогів Заходу з набагато більшою повагою, ніж до давніх, перевірених союзників.

Прем'єр-міністр наголосила, що Трамп повинен пам’ятати, що ані вона, ані Італія «ніколи не благають».

Після коментарів глави Білого дому міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні оголосив, що скасовує запланований візит до США наступного тижня.

«Серйозні та образливі висловлювання президента Трампа на адресу прем'єр-міністра Джорджі Мелоні ображають усю Італію. З цієї причини я вирішив скасувати свій візит до Сполучених Штатів, запланований на 21 та 22 червня», — написав він.

Однак 23 червня Мелоні заявила, що не хоче далі «розпалювати конфлікт» із президентом Трампом. За її словами, італійське «двостороннє співробітництво зі США має повернутися в нормальне русло».

«Італійська зовнішня політика буде такою ж, як і протягом останніх 80 років: підтримка міцних відносин між США та ЄС — це те, на чому ґрунтується сила Заходу», — сказала Мелоні.

Мелоні колись була затятою прихильницею Трампа і стала єдиною європейською лідеркою, яка відвідала його інавгурацію у 2025 році.

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Однак цього року вона розкритикувала президента США за його випади на адресу Папи Лева через те, що той засудив конфлікт в Ірані. Це, у свою чергу, викликало різку реакцію з боку Трампа, який звинуватив Мелоні в нестачі мужності.