«Жоден формат наразі не має легітимності». Мелоні вимагає спільного представника ЄС для переговорів з Росією

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала Європейський Союз призначити спільного представника для проведення мирних переговорів із Росією , щоб уникнути дипломатичної сліпоти та самоізоляції Європи.

Про це повідомляє видання Bloomberg у четвер, 11 червня, посилаючись на виступ глави італійського уряду перед парламентарями в Римі.

Мелоні наголосила, що жорстка позиція щодо Москви не повинна заважати прагматичному аналізу майбутньої взаємодії, тому блоку вкрай важливо знайти того, хто зможе централізовано представляти європейські інтереси за столом переговорів.

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Ця заява пролунала під час виступу прем'єрки напередодні запланованих на наступний тиждень самітів лідерів Великої сімки та Європейського Союзу. Мелоні вкотре підтвердила, що Італія продовжуватиме активно підтримувати оборонний та енергетичний сектори України.

«Наша рішучість щодо Росії не повинна перетворюватися на дипломатичну сліпоту чи самоізоляцію. Європа має спільно та прагматично розглянути, як саме вона взаємодіє з Москвою», — підкреслила очільниця уряду, звертаючись до депутатів.

Заявою про необхідність спільного переговорника прем'єрка фактично спробувала винести це питання на ширше обговорення після того, як її не запросили на нещодавню зустріч у Лондоні. Там лідери Великої Британії Кір Стармер, Франції Еммануель Макрон та Німеччини Фрідріх Мерц координували кроки з президентом України Володимиром Зеленським без участі італійської сторони.

«Справжня проблема полягає не в тому, хто є частиною того чи іншого формату, а в тому, що жоден формат наразі не має легітимності говорити від імені всієї Європи», — зазначила Мелоні, реагуючи на дії європейських колег.

Участь Європи в дипломатичному процесі — що відомо

Незадоволення кулуарністю лондонських переговорів раніше висловив і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він офіційно заявив, що Варшава також має брати обов’язкову участь у процесах, спрямованих на припинення війни Росії проти України. Аби врегулювати це питання, Туск анонсував проведення найближчими днями розширеної зустрічі, в якій, окрім лідерів Великої Британії, Німеччини та Франції, візьмуть участь візьмуть участь представники Польщі та Італії.

7 червня у Лондоні президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у форматі Е3-Україна. Сторони обговорили ситуацію на полі бою, захист від балістичних ракет та координацію подальших політичних кроків.

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У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик українського президента до припинення війни та пропозицію налагодити прямий діалог між Україною та Росією за активної участі США та європейських країн. Крім того, в офісі німецького канцлера Мерца згодом заявили, що європейські лідери готові взяти на себе ініціативу щодо припинення повномасштабного вторгнення, яку досі переважно утримував Вашингтон.

Цьому дипломатичному треку передував відкритий лист до російського диктатора, який Офіс президента України оприлюднив 4 червня. У цьому документі Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна до прямих переговорів на рівні лідерів та наголосив, що українська сторона готова повністю припинити вогонь задля початку переговорного процесу.