«Ні я, ні Італія ніколи не благаємо». Мелоні заявила, що Трамп вигадав історію про те, ніби вона випрошувала спільне фото

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні звинуватила свого колишнього близького союзника Дональда Трампа у фабрикуванні історії про неї після того, як американський президент заявив італійському телеканалу, що вона «благала» його сфотографуватися на саміті G7.

Про це очільниця італійського уряду повідомила на своїй сторінці в соцмережі X.

Мелоні заявила, що «приголомшена» коментарями Трампа, які є «повністю вигаданими». Вона також дорікнула очільнику Білого дому за те, що він ставиться до ворогів Заходу з набагато більшою повагою, ніж до давніх, перевірених союзників.

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«Заяви Дональда Трампа повністю вигадані. Я, чесно кажучи, приголомшена. Я не знаю, чому президент Сполучених Штатів поводиться так зі своїми союзниками: до того ж це не вперше. Можу лише сказати, що розчаровує те, що він не демонструє такої ж рішучості до ворогів Заходу та Сполучених Штатів, до лідерів яких він натомість ставиться з набагато більшою поблажливістю», — зазначила Мелоні.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

Прем'єрка наголосила, що Трамп повинен пам’ятати, що ні вона, ні Італія «ніколи не благають».

Після коментарів очільника Білого дому міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні оголосив, що скасовує запланований візит до США наступного тижня.

«Серйозні та образливі слова президента Трампа на адресу прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні ображають всю Італію. З цієї причини я вирішив скасувати свій візит до Сполучених Штатів, запланований на 21 та 22 червня», — написав він.

Агентство Reuters зазначає, що останній обмін репліками знаменує різке погіршення відносин всього за кілька днів після того, як на саміті G7 з’явилися ознаки того, що Мелоні і Трамп стабілізували раніше напружені стосунки, які загострилися цього року через війну в Ірані.

Відео з заходу зафіксувало, як прем'єрка Італії і американський президент вели глибоку розмову, сидячи поруч на невеликому дивані. Однак Трамп натякнув, що лише зробив Мелоні послугу, поспілкувавшись із нею.

Фото: Italian Prime Ministry/Handout via REUTERS

«Вона, мабуть, рада, що я з нею поговорив. Я не був зобов’язаний з нею розмовляти. Вона благала мене сфотографуватися з нею. Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені стало її шкода», — цитує президента США телеканал La7 у короткому інтерв'ю після того, як він сам запитав журналіста про прем'єрку Італії.

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Мелоні колись була палкою прихильницею Трампа і стала єдиним європейським лідером, який відвідав його інавгурацію у 2025 році.

Однак цього року вона розкритикувала президента США за його випади на адресу Папи Лева через засудження ним конфлікту в Ірані. Це, своєю чергою, викликало грубу відсіч з боку Трампа, який звинуватив Мелоні у браку мужності.