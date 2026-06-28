Сібіга констатував смерть «духу Анкориджа» та вказав на урок, який має засвоїти Росія

Якщо «дух Анкориджа» навіть існував, то зараз він точно мертвий, наголосив Андрій Сибіга (Фото: МЗС України / Telegram)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що будь-який мирний план, сформований без участі України, приречений. Москві слід перейти від віри у «духів» до реальних переговорів .

У своєму дописі, опублікованому у неділю, 28 червня, у соцмережі Х (колишній Twitter), Сибіга нагадав, що країна-агресорка Росія любить повторювати про «дух Анкориджа».

«Як і з будь-яким духом, ніхто насправді не знає, що це таке. Проте росіяни в нього вірять і вважають, що всі інші теж мають у нього повірити. Реальність чітко засвідчує одне: якщо „дух Анкориджа“ навіть існував, то зараз він точно мертвий», — констатував Сибіга.

Реклама

Він наголосив, що будь-який мирний план, розроблений без України, приречений на те, щоб стати духом та розвіятися — і в цьому полягає урок Анкориджа для Росії.

«Москві час перестати вірити у духів і натомість відповісти на серйозні пропозиції України сісти за стіл переговорів та завершити війну», — підкреслив очільник МЗС України.

Сибіга додав, що чим довше російський диктатор Володимир Путін відкидатиме реальність, яка полягає у тому, що він ніколи не зможе досягти жодних цілей на полі бою, «то гірше ставатиме для Росії».

24 червня агентство Reuters звернуло увагу на публічні заяви трьох російських високопоставлених чиновників, які протягом трьох днів почали звинувачувати США в порушенні «домовленостей», нібито досягнутих на Алясці в серпні 2025 року.

Агентство нагадало, що після торішнього саміту на Алясці Москва часто заявляла про так званий «дух Анкориджа» — цією фразою РФ коротко позначала уявлення про те, що тоді президент США Дональд Трамп нібито підтримав головну вимогу Кремля щодо відмови України від усього Донбасу, включаючи неокуповані території, в обмін на замороження лінії фронту на решті ділянок.

Водночас США ніколи не підтверджували жодних домовленостей за підсумками саміту, про них не оголошувалося публічно.

25 червня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що «на Алясці не було жодної угоди».

«На Алясці було зроблено пропозицію. Але це ніколи не було угодою», — сказав Рубіо.