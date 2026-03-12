«Сподіваюся, зараз будуть більш схильні». Зеленський розповів про велику угоду щодо дронів, яку Україна хотіла підписати зі США

Сподіваюся, що, можливо, США зараз будуть більш схильні до такого рішення, наголосив президент України Володимир Зеленський (Фото: REUTERS/Stringer)

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна та США все ж підпишуть велику угоду про виробництво безпілотників.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Гордону Репінському, фрагмент якого у четвер, 12 березня, було опубліковано у Telegram президента.

«Ми хотіли підписати велику угоду із США про виробництво дронів, але нам було потрібне схвалення Білого дому», — повідомив президент України.

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Він додав, що ішлося про різні типи БпЛА та протиповітряну оборону.

«Вони працюють як єдина система і можуть захищати від сотень або тисяч іранських шахедів і ракет», — повідомив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що нагоди підписати цей документ ще не було.

«Сподіваюся, що, можливо, американські друзі зараз будуть більш схильні до такого рішення, особливо після таких викликів, які ми бачимо на Близькому Сході», — заявив він.

5 березня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США стосовно допомоги в захисті від шахедів на Близькому Сході після початку війни в Ірані. Він зазначив, що доручив надати необхідні засоби, а також забезпечити присутність українських спеціалістів.

10 березня глава держави заявив, що направив три команди експертів та дрони-перехоплювачі для боротьби з іранськими БпЛА у Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії. Вони мали прибути на Близький Схід на цьому тижні.

За даними видання Axios українські чиновники близько семи місяців тому пропонували США свою перевірену в боях технологію боротьби з іранськими безпілотниками. Однак тоді адміністрація президента США Дональда Трампа не зацікавилася пропозицією.