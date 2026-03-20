«Сподіваюся, Зеленський не продешевив». З часів Русі Україна ще не мала такої можливості впливати на світові процеси — розмова з Луценком

20 березня, 03:52
NV Преміум
Український дрон-перехоплювач P1-SUN (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Український дрон-перехоплювач P1-SUN (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Автор: Олексій Тарасов

Співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко в інтерв'ю Radio NV — про експорт українських дронів на Близький Схід та унікальність цієї можливості.

 — Хочу почати з вашого допису в соцмережах. Процитую: «У Києві колосальний ажіотаж, готелі переповнені іноземцями, котрі терміново цікавляться нашою дроновою оборонкою. Схоже на золоту лихоманку. Ще ніколи з часів Княжої Русі ми не мали такої можливості впливати на світові процеси. Ще ніколи з часів Сагайдачного українське військо не було настільки сильним». Я розумію, чому цей допис став віральним. Якщо подивитися на те, як розвиваються події, наскільки ця оцінка, яку ви давали кілька днів тому, зараз відповідає дійсності?

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— Вона відповідає дійсності. Навіть до мене почали звертатися якісь бізнесмени з Близького Сходу, котрим цікаво вкладатися в цю сферу. Тому що вони бачать, що це велика перспектива, і велика в них потреба.

Теги:   Близький Схід Війна Росії проти України Інтерв'ю NV Радіо NV Експорт зброї

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