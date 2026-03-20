— Хочу почати з вашого допису в соцмережах. Процитую: «У Києві колосальний ажіотаж, готелі переповнені іноземцями, котрі терміново цікавляться нашою дроновою оборонкою. Схоже на золоту лихоманку. Ще ніколи з часів Княжої Русі ми не мали такої можливості впливати на світові процеси. Ще ніколи з часів Сагайдачного українське військо не було настільки сильним». Я розумію, чому цей допис став віральним. Якщо подивитися на те, як розвиваються події, наскільки ця оцінка, яку ви давали кілька днів тому, зараз відповідає дійсності?

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— Вона відповідає дійсності. Навіть до мене почали звертатися якісь бізнесмени з Близького Сходу, котрим цікаво вкладатися в цю сферу. Тому що вони бачать, що це велика перспектива, і велика в них потреба.