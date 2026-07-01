$5 тисяч за штуку. На конкурс для Пентагону подали дрони з українськими технологіями управління роями
Згідно з умовами програми Пентагону Drone Dominance, вартість виробництва одного FPV-дрона не повинна перевищувати $5 тисяч (Фото: facebook.com/Brave1ua/ Swarmer)
Американська компанія-виробник безпілотників Powerus та українська компанія Swarmer об'єдналися, щоб постачати Пентагону дрони з технологією ройового керування.
Про це 1 липня повідомляється в матеріалі видання Forbes.
Як пишуть журналісти, Powerus — одна з 48 компаній, які беруть участь у конкурсі в рамках програми Пентагону Drone Dominance Program, спрямованої на швидке нарощування виробництва бюджетних ударних FPV-дронів.
«Наразі США виробляють, за оцінками, близько 50 тисяч дронів на рік, і необхідне швидке збільшення обсягів виробництва, щоб наздогнати мільйони дронів, які щорічно випускають Росія та Україна», — пише Forbes.
При цьому, згідно з умовами Drone Dominance, вартість виробництва одного FPV-дрона не повинна перевищувати 5 тисяч доларів. Деякі аналітики вважають, що нереалістично очікувати від американських компаній виробництва БПЛА за такою ціною, пише Forbes.
«В Україні FPV можуть коштувати всього $500, але це пояснюється тим, що вони здебільшого виготовляються з китайських компонентів. Більше того, українська робоча сила там дешева або ж роботу виконують волонтери. Крім того, у цю ціну не входить бойова частина, якою, як правило, слугує стара бойова частина гранатомета із запасів, яку виробники отримують безкоштовно», — повідомляє видання.
Американським виробникам, своєю чергою, потрібно дотримуватися правил Пентагону щодо імпортних компонентів, витрачати значні кошти на робочу силу та відповідати іншим суворим військовим вимогам, повідомили у Forbes.
«Бойова частина вимагає затвердженого електронного пристрою безпеки та зведення, що є значною статтею витрат. Саме такі фактори є причиною того, що квадрокоптер LASSO Корпусу морської піхоти, призначений для знищення дронів, коштує близько 70 тисяч доларів», — пише видання.
Однак, як заявив Forbes президент Powerus Бретт Великович, ціна в $5 тисяч за один FPV-дрон, на його думку, є завищеною.
«Наразі ми продаємо сотні FPV американським військовим, і їхня ціна навіть близько не наближається до $5 тисяч», — сказав він.
При цьому у Powerus є низка впливових прихильників, зокрема діти президента США — Ерік та Дональд Трамп-молодший. Крім того, нещодавнє інвестування в компанію у розмірі $30 млн з боку Unusual Machines свідчить про її авторитет у галузі, пише Forbes.
«Перехоплювачі цієї компанії добре зарекомендували себе в Україні, і ВПС США зараз закуповують їх у великих кількостях», — повідомляє видання.
Також цього тижня компанія Powerus продемонструвала дрони-перехоплювачі Guardian-1.
«Зокрема, під час випробувань їх запускали дистанційно з контейнера на роботизованому катері в Україні. Тут простежується очевидний шлях до контейнерних дронів, що запускаються з будь-яких типів наземних, морських і повітряних засобів та керуються операторами дистанційно», — підсумувало видання Forbes.
18 червня стало відомо, що оборонні технологічні компанії Shield AI та Destinus провели низку випробувань з відпрацювання функціонування бойового штучного інтелекту Hivemind на різних БПЛА — його планується в майбутньому встановлювати на крилату ракету Ruta.
Випробування підтвердили можливість автономного керування безпілотниками під час польоту за допомогою Hivemind та продемонстрували, як це може допомогти операторам швидше реагувати на сучасні загрози, — повідомлялося в пресрелізі компаній.
Відомо, що випробування проходили у три етапи — перший передбачав двомісячні роботи з інтеграції бойового ШІ Hivemind від Shield AI у дрони Hornet від Destinus та проведення льотних випробувань, під час яких дрон самостійно оновлював свій маршрут відповідно до поточного завдання.