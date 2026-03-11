Два дрони впали поблизу аеропорту Дубая, постраждали четверо людей

Літаки авіакомпанії Emirates стоять на злітно-посадковій смузі міжнародного аеропорту Дубая після того, як два безпілотники впали поблизу, ОАЕ, 11 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Stringer)

У середу, 11 березня, два дрони впали поблизу міжнародного аеропорту Дубая в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляє Reuters .

Унаслідок атаки постраждали четверо людей. Двоє громадян Гани та один громадянин Бангладеш отримали легкі травми, а один громадянин Індії - травми середньої тяжкості.

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Початок війни США та Ізраїлю проти Ірану призвів до скасування рейсів, зміни розкладу та маршрутів авіакомпаній по всьому світу.

Повітряний простір більшості країн Близького Сходу залишається закритим через побоювання щодо ракет та дронів.

Авіакомпанії ОАЕ, такі як Emirates з Дубая та Etihad з Абу-Дабі, відновили деякі рейси, але все ще працюють нижче своєї потужності.

Як зазначає Reuters, міжнародний аеропорт Дубая є найзавантаженішим у світі за кількістю пасажирів. У 2025 році аеропорт обслужив майже 100 мільйонів людей.

Станом на середу, 11 березня, повітряний простір залишається закритим у Кувейті, ОАЕ, Ірані, Іраку та частково в Ізраїлі.

Спільна операція проти Ірану під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США) триває з 28 лютого. Внаслідок ударів по Тегерану загинув 86-річний аятола Алі Хаменеї. Також ліквідовано десятки іранських високопосадовців.

У відповідь Іран атакував Ізраїль та запустив сотні ракет і дронів по країнах Перської затоки, де уражено американські військові бази, посольства та нафтові об'єкти.