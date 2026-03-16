Російські війська можуть застосувати від семи до девʼяти мільйонів безпілотників у 2026 році. Про це заявив врокомісар із питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс під час виступу на форумі Europа, пише Радіо Свобода .

За його словами, Європа змушена переглянути власну оборонну політику через масштабне нарощування виробництва дронів у Росії.

«Нам потрібно пам’ятати, що Росія витрачає на свою армію, у перерахунку за паритетом купівельної спроможності, близько 85% від усього оборонного бюджету Європейського Союзу. Вона також готова використати від семи до дев’яти мільйонів дронів у 2026 році», — заявив Кубілюс.

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Він також наголосив, що війна Росії проти України показала нову роль дронів на полі бою, тож Європі варто значно швидше нарощувати власні оборонні можливості. Єврокомісар попередив, що не можна виключати подальшої ескалації з боку Москви.

«Існує реальна можливість, що ми можемо зіткнутися з російською агресією», — заявив Кубілюс.

Вранці 16 березня у Києві лунали вибухи, працювала ППО. Повідомлялося про групу ударних БпЛА з півночі, а згодом — про ракетну загрозу.

Внаслідок атаки уламки збитих цілей впали у трьох районах міста, зокрема за кілька метрів біля Монумента Незалежності на Майдані. Постраждалих немає.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом РФ вночі та вранці атакувала Україну 211 БпЛА, ППО знешкодила 194 безпілотники.