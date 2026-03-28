Після інцидентів з дронами країни Балтії зажадали від НАТО посилення ППО

28 березня, 19:11
Одразу в трьох балтійських країнах сталися інциденти з БПЛА (Фото: Serhii Smolientsev/Reuters)

Одразу в трьох балтійських країнах сталися інциденти з БПЛА (Фото: Serhii Smolientsev/Reuters)

Міністри оборони Литви, Латвії та Естонії висунули вимогу щодо посилення ППО після інцидентів з безпілотниками у повітряному просторі цих країн.

Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій 27 березня.

Очільники оборонних відомств нагадали, що цього тижня кілька іноземних БПЛА перетнули повітряний простір НАТО в країнах Балтії.

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«На щастя, ніхто з цивільних осіб не постраждав, а пошкодження інфраструктури були мінімальними», — зазначили міністри. Вони наголосили, що ці інциденти «підкреслюють нагальну потребу продовжувати покращувати нашу готовність та інвестувати в оборонний потенціал».

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Хоча місія НАТО Східний вартовий довела свою ефективність, Альянс має докласти більше зусиль щодо посилення протиповітряної оборони, включно з протидією безпілотникам, заявили міністри оборони країн Балтії.

«Союзники повинні терміново посилити можливості, необхідні для ефективного виявлення та перехоплення БПЛА», — йдеться у заяві.

25 березня Повітряні сили Латвії виявили дрон, який залетів у повітряний простір країни з боку РФ.

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Аналогічний інцидент стався в Естонії — там безпілотник влучив у димову трубу електростанції в селі Аувере. Естонська сторона згодом заявила, що це був український БПЛА, який збився з курсу, і що ціллю атаки була Росія, а не Естонія.

23 березня литовські військові повідомили, що у повітряний простір країни увійшов підозрілий безпілотник. Він впав у вкрите льодом озеро приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю.

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У Міністерстві оборони Литви припустили, що дрон, ймовірно, летів атакувати порт Приморськ у Ленінградській області Росії. Саме у ніч проти 23 березня почалися атаки безпілотників на російські порти Приморськ та Усть-Луга.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Дрони ППО Країни Балтії

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