Росія цілеспрямовано відхиляє дрони в бік країн Балтії та Фінляндії — Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що Україна ніколи не направляла дрони в бік Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії, «але в усіх цих випадках йдеться про цілеспрямовані дії РФ».

Про це міністр заявив після неформального виїзного засідання Ради ЄС з закордонних справ у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він додав, що постійно перебуває в контакті з колегами з країн Балтії щодо подібних інцидентів.

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«Ми негайно ділимося всією необхідною інформацією. Можу запевнити, що ми ніколи не спрямовували дрони в бік цих країн», — сказав він.

Міністр також зазначив, що ці інциденти є частиною свідомої стратегії Росії, яка використовує такі дії для інформаційної пропаганди.

«Ми маємо дані розвідки, які свідчать, що росіяни спеціально відхиляють дрони в бік країн Балтії з метою використання цих інцидентів у своїх інформаційних цілях, цілях пропаганди. Безумовно, ми разом маємо дати цьому відсіч», — повідомив глава МЗС.

Сибіга подякував партнерам за чітку позицію і підтримку, наголосивши, що РФ і її агресія є єдиною причиною таких інцидентів.

30 березня речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Київ не спрямовував БпЛА вбік країн Балтії, коментуючи інцидент із дронами, які залетіли до Литви, а потім до Латвії та Естонії минулого тижня.

23 березня литовські військові повідомили, що в повітряний простір країни увійшов підозрілий безпілотник. Він упав у вкрите льодом озеро приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю.

У Міністерстві оборони Литви припустили, що дрон, імовірно, летів атакувати порт Приморськ у Ленінградській області Росії. Саме в ніч на 23 березня почалися атаки безпілотників на російські порти Приморськ і Усть-Луга.

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25 березня Повітряні сили Латвії виявили дрон, який залетів у повітряний простір країни з боку РФ.

Аналогічний інцидент стався в Естонії — там безпілотник влучив у димову трубу електростанції в селі Аувере. Естонська сторона згодом заявила, що це був український БПЛА, який збився з курсу, і що метою атаки була Росія, а не Естонія.

27 березня міністри оборони Литви, Латвії та Естонії зажадали посилення ППО після інцидентів із безпілотниками в повітряному просторі цих країн.