Німеччина оплатить 15 тисяч дронів-перехоплювачів STRILA для Нацгвардії

Про це повідомила пресслужба посольства Німеччини в Україні.

Також уточнюється, що угода передбачає, зокрема, навчання, логістичну підтримку та подальшу спільну розробку БПЛА.

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Зазначається, що дрон-перехоплювач STRILA спеціально створений для ураження швидких і маневрених повітряних цілей.

Фото: Посольство Німеччини у Києві / Facebook

Дрони вироблятимуть в Україні, щоб «оперативно задовольняти невідкладні потреби ЗСУ, а також Сил безпеки і оборони».

Дрон STRILA — це український зенітний БпЛА квадрокоптерного типу, призначений для ураження ворожих БпЛА в повітрі. Головною особливістю апарату є його здатність розвивати швидкість до 350 км/год, що робить його одним із найшвидших у своєму класі. Дрон оснащений одночасно денною і тепловізійною камерами з можливістю перемикання між ними під час польоту, що дає змогу ефективно виконувати завдання в будь-який час доби, особливо в сутінках. Крім іншого, WIY STRILA інтегрується з радіолокаційними системами RADA і системою управління повітряною обстановкою SkyMap, що дозволяє платформі автономно виводитися на ціль.

У лютому президент України Володимир Зеленський повідомив, що 2026 року армія отримає 10 тисяч дронів від першого німецько-українського спільного підприємства, розташованого в Німеччині.