Зруйнований унаслідок атаки США та Ізраїлю поліцейський відділок у Тегерані, 3 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Росія допомагає Ірану застосовувати передові тактики використання безпілотників, отримані у війні проти України, для ураження цілей США та країн Перської затоки на Близькому Сході.

Про це пише CNN, посилаючись на слова представника західної розвідки.

Безпілотники Shahed, які розробив Іран, а Москва масово використовує у війні проти України, несподівано успішно пробили систему протиповітряної оборони країн Перської затоки, зазначає телеканал. Обмін російською розвідувальною інформацією з Іраном досі вважався загальною допомогою у визначенні цілей, але конкретні тактичні поради — це «новий рівень підтримки».

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«Те, що було більш загальною підтримкою, зараз викликає більше занепокоєння, включно зі стратегією націлювання на безпілотні літальні апарати, які Росія використовувала в Україні», — сказав чиновник.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що конфлікт на Близькому Сході є одним із найбільших ризиків для світу за останні роки та може перерости у світову війну. За словами Зеленського, українська розвідка вже фіксує багато деталей російського виробництва в ударних БПЛА, які застосовуються Іраном у війні та атакують американські бази.

10 березня Зеленський заявив, що Україна вже направила на Близький Схід три команди експертів, які допомагатимуть боротися з іранськими дронами. Першими країнами, куди вирушили українські фахівці, стали Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

Того ж дня він повідомив, що влада України обговорює з близькосхідними партнерами постачання ракет для ППО в обмін на drone deal. За його словами, обговорювали, зокрема, постачання ракет PAC-2 і PAC-3.

2 березня агентство Bloomberg писало, що Зеленський пропонував направити на Близький Схід найкращих українських фахівців зі знищення іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.