Свердлов в ефірі Radio NV нагадав про слова Зеленського про вишки в Білорусі, з яких керують російськими дронами, що атакують Україну, та нейтралізацію цих вишок.

Він звернув увагу на те, що, попри заяви білоруської пропаганди, Україна жодного разу не атакувала територію Білорусі.

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За словами журналіста, дозволивши встановити вишки для управління російськими дронами, Лукашенко «порушив негласний пакт про ненапад».

«Тобто те, що білоруська промисловість працює на російську оборонку, на машину війни, це йому все-таки прощали якось, так? Мені здається, що Київ дуже сильно толерував те, що він говорить про Лукашенка, тобто це було прямо дуже стримано. Але ось цього ось уже йому вирішили все-таки не прощати. І здавалося, що це змінилося», — сказав Свердлов.

Він додав, що розуміє, що нікому в Україні не треба сваритсь з Лукашенком, бо якщо з території Білорусі управлятимуть російськими дронами, їхні атаки на Україну будуть точніші.

Також білоруський журналіст висловив сумнів, що лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська наврядчи приїде до Києва 25 березня (інтерв'ю відбулось 24 березня — ред.), про що «дуже багато говорили».

«І здається, що, незважаючи на те, що Зеленський атакував Лукашенка вербально, звинуватив його в участі у війні, у співучасті, все-таки залишає він якийсь шлях до відходу. Усе-таки він і для себе, і для Лукашенка залишає можливість припинити [ескалацію]» — вважає Свердлов.

Наприкінці грудня Зеленський заявив, що росіяни намагаються обходити українські захисні позиції перехоплювачів через територію Білорусі. Також у цій країні на дахах будинків розміщують антени й інше обладнання, яке допомагає наводити шахеди на обʼєкти в західних регіонах України.

«Перш за все фіксуємо, що росіяни намагаються обходити наші захисні позиції перехоплювачів через територію сусідньої Білорусі. Це ризиковано для Білорусі. Ми бачимо кроки з Орєшніком, тепер — з допомогою шахедам. Шкода, що Білорусь здає свій суверенітет на користь російських агресивних амбіцій», — заявив президент України.

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27 лютого радник міністра оборони України з технологічних питань Сергій Бескрестнов (Флеш) уточнив інформацію очільника Міноборони Михайла Федорова про знищення мережі наведення шахедів з Білорусі.

Він пояснив, що по суті меш-мережа — це радіомодеми, які не просто приймають і передають сигнали, а ще й є ретранслятором і підсилювачем сигналу одне для одного. У такій схемі всі шахеди в повітрі пов’язані між собою по радіо.

Точки зв’язку випромінюють радіосигнали, які бачить українська радіорозвідка і може точно визначити, звідки йде сигнал. Те, що такі точки працювали з території самої РФ та окупованих територій, було і так відомо, але виявлення їх на території Білорусі, за словами Бескрестнова, стало сюрпризом.

Таких точок у РБ було виявлено декілька, і вони обслуговували шахеди в різних частинах України — одна з них досягала сигналом до Києва, і розвідувальні БПЛА, що літали над столицею, використовували цю точку для передачі даних. Інша точка забезпечувала атаки шахедів на захід України — зокрема на залізницю Київ-Ковель.

«Звичайно, ми не стали мовчки спостерігати за цим процесом управління шахедами з території РБ», — підсумував Сергій Бескрестнов.