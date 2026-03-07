Українські виробники дешевих безпілотників-перехоплювачів , призначених для знищення ворожих дронів, заявляють про свою спроможність експортувати свою продукцію у великих обсягах на тлі запитів зі Сполучених Штатів та Близького Сходу, спричинених війною в Ірані, повідомило агентство Reuters .

Reuters також пише, що Україна сподівається, що криза на Близькому Сході збільшить її вплив на союзників, оскільки вона зможе продемонструвати досвід, накопичений протягом чотирьох років повномасштабного вторгнення Росії, який може бути безцінним для безпеки партнерів.

Реклама

Читайте також: Комік Зеленський стає джокером

Дрони-перехоплювачі розглядаються як ефективний та економічно вигідний спосіб протидії атакам відносно дешевих безпілотників порівняно з ракетами.

"Більшість українських дронів-перехоплювачів коштують кілька тисяч доларів або менше. Для порівняння, ракети PAC-3, що використовуються в американській системі протиповітряної оборони Patriot, можуть коштувати 4 мільйони доларів кожна і, як правило, призначені для збиття ворожих ракет", — сказано у статті.

Президент Володимир Зеленський заявив 5 березня, що Україна надасть допомогу у відповідь на запит США. Раніше він казав, що країни Близького Сходу звернулися до Києва. Джерело, знайоме з питанням, повідомило Reuters, що Сполучені Штати та Катар ведуть переговори щодо придбання українських безпілотників-перехоплювачів.

Великий виробник безпілотників SkyFall, серед продукції якого є дрони-перехоплювачі, заявив, що його потужності перевищили можливості й потреби України, і компанія готова експортувати.

«Ми отримали інтерес та запити від наших союзників та країн Близького Сходу», — заявив представник SkyFall з позивним Арес, який говорив у балаклаві, щоб приховати своє обличчя. Він надав коментар за умови використання лише його позивного.

SkyFall стверджує, що їхній перехоплювач P1-SUN збив понад 1500 шахедів та 1000 інших безпілотників від моменту початку експлуатації чотири місяці тому.



«Компанія готова надати будь-яку необхідну допомогу, якщо ми отримаємо зелене світло від нашого уряду», — заявив Арес, додавши, що це буде можливим лише в тому випадку, якщо не вплине на здатність України захищатися.

Виконавчий директор UCDI, Української ради зброярів, Ігор Федірко підрахував, що виробники безпілотників-перехоплювачів та інших систем боротьби з дронами виробляють приблизно вдвічі більше продукції, ніж потрібно українським військовим.

Реклама:

Компанія SkyFall попросила не розголошувати місцезнаходження свого заводу. Під час нещодавнього візиту журналісти Reuters побачили довгі ряди 3D-принтерів, які виготовляли пластикові компоненти для дронів, та зали з робітниками, які паяли та збирали дрони.



Компанія підрахувала, що може виробляти до 50 тисяч дронів-перехоплювачів на місяць та експортувати від 5 тисяч до 10 тисяч, не завдаючи шкоди потребам України, зазначило агентство.

"Хоча Україна не збиває кожен безпілотник, запущений Росією, це не завжди пов’язано з наявністю боєприпасів, а може бути питанням координації", — сказано у статті.

Агентство нагадало, що Київ хоче наростити використання дронів-перехоплювачів, щоб пропускати менше цілей, вважаючи їх ключовим елементом системи ППО. Воно пише, що, за даними українських військових, у лютому 2026 року дрони-перехоплювачі збили 70% шахедів у Києві та на його околицях.

Вартість шахедів, які виробляє Росія, — від 50 тисяч до 100 тисяч доларів за кожен.

SkyFall рекламує ⁠P1-SUN як дуже економічно ефективний варіант: залежно від характеристик моделі, дрон коштує українським військовим близько 1000 доларів.

«Якщо ми говоримо про експорт і… допомогу партнерам, то ціна, найімовірніше, буде вищою», — сказав Арес, додавши, що це все одно буде найдешевшим варіантом.

За словами представників галузі, однією з найбільших перешкод для використання українських безпілотників-перехоплювачів у Перській затоці є наявність пілотів, адже Україна — єдина країна, екіпажі безпілотників якої знають, як використовувати ці системи в бойових умовах.



SkyFall має власну академію, яка пропонує тритижневий курс для нових пілотів. Компанія заявила, що готова направити інструкторів за кордон, якщо уряд України дозволить їй продавати дрони іншим країнам.



Реклама:

Крім того, у SkyFall розповіли, що розробили можливості дистанційного управління своїми дронами, що означає, що ними потенційно можна буде керувати в Перській затоці з екрана в Україні.

Раніше кореспондент видання Financial Times Крістофер Міллер із посиланням на джерела повідомив, що Київ веде переговори зі Сполученими Штатами та кількома країнами Перської затоки щодо відтворення української мережі акустичного виявлення для протидії іранським ударним БпЛА.

Зокрема, США та країни Перської затоки обговорюють з Україною її систему виявлення безпілотників Sky Fortress. Однак перемовини розширилися і охоплюють інші інновації воєнного часу.

3 березня президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна допомагатиме ОАЕ і Катару на тлі іранських ракетних та дронових атак по країнах Перської затоки, а також готова обміняти дрони-перехоплювачі, які здатні збивати шахеди, на ракети Patriot.

4 березня Зеленський заявив, що доручив міністру закордонних справ, міністру оборони, секретарю РНБО, а також військовим командуванням та розвідці розробити варіанти підтримки країн Близького Сходу, щоб це своєю чергою не послабило захист України.

Війна проти Ірану

Спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. Країни атакують Тегеран та інші великі міста Ірану. 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок атаки у своїй резиденції у перший день операції.

У відповідь на атаки Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді.

Двосторонні атаки продовжилися також в інші дні. За словами президента США Дональда Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів.