За інформацією джерел The Wall Street Journal, зараз представники Saudi Aramco ведуть переговори з українськими дроновими компаніями SkyFall і Wild Hornets (Фото: REUTERS/Dado Ruvic)

У Саудівській Аравії нафтова корпорація Saudi Aramco веде переговори щонайменше з двома українськими компаніями про купівлю дронів-перехоплювачів — для захисту родовищ від атак з боку Ірану.

Про це 12 березня повідомляє американська газета The Wall Street Journal з посиланнямна власні джерела.

За їхніми словами, у Saudi Aramco поспішають придбати дрони — випередивши, власне, саудівський уряд і регіональних конкурентів — насамперед, Катар.

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За інформацією джерел, зараз представники Aramco ведуть переговори з українськими компаніями SkyFall і Wild Hornets.

«Ці компанії виробляють перехоплювачі-дрони, які врізаються в інші дрони або вибухають поруч із ними», — пише WSJ.

За інформацією видання, саудівський уряд також уже веде переговори з Україною про купівлю дронів-перехоплювачів.

«За словами іншого поінформованого джерела, саудівські чиновники провели переговори з українською компанією Phantom Defense, яка виробляє системи радіоелектронної боротьби, призначені для придушення зв’язку дронів», — пише WSJ.

При цьому поки не зрозуміло, чи буде в українських виробників дронів достатньо продукції для експорту і чи дозволить офіційний Київ їм це зробити, оскільки Україна продовжує зміцнювати свою оборону у війні проти країни-агресора Росії.

10 березня видання Kyiv Independent повідомило з посиланнямна джерело в оборонній промисловості України, що саудівська компанія готує угоду із закупівлі українських дронів-перехоплювачів.

За словами джерела, Саудівська Аравія та Україна ведуть переговори про велику угоду на поставку зброї, яка може бути укладена вже на нинішньому тижні. Інші співрозмовники видання уточнили, що обговорюються масштабні контракти між урядами обох країн.

Ба більше, одне з джерел видання стверджувало, що очікується «велика угода» між Україною і Саудівською Аравією вже 11 березня.

Щодо контракту на українські дрони-перехоплювачі, то його вже було підписано, а місцевим посередником виступив саудівський виробник зброї, підсумували в Kyiv Independent.