Пентагон і щонайменше одна з країн Перської затоки ведуть переговори про придбання українських перехоплювачів для відбиття атак іранських дронів. Про це пише Financial Times , посилаючись на представників української оборонної промисловості.

Як пише газета, з моменту початку війни між США, Ізраїлем та Іраном країни Перської затоки використовували дорогі ракети Patriot для захисту від атак іранських дронів Shahed. Однак їхні запаси вичерпуються, і вони звертаються до України, щоб знайти дешевший спосіб захисту від дронів.

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Україна стала першою країною, що отримала досвід у використанні серійних перехоплювачів вартістю кілька тисяч доларів для знищення російських версій дронів Shahed, які коштують 30 000 доларів. Водночас ракети-перехоплювачі, такі як PAC-3, що використовуються в системі Patriot, коштують понад 13,5 млн доларів кожна, пише FT.

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Один український чиновник назвав переговори з Пентагоном «делікатною» темою. За його словами, очевидно, що інтерес до українських перехоплювачів дронів, які можуть перехоплювати Shahed за дуже низькою ціною, «різко зріс». Водночас представник галузі зазначив, що будь-які продажі українських систем, навіть тих, що виробляються за межами країни, повинні координуватися з Києвом.

Як припускають експерти, Іран накопичив десятки тисяч безпілотників Shahed. З моменту атаки Ізраїлю та США Тегеран запустив сотні таких безпілотників, використовуючи їх переважно проти країн Перської затоки, щоб вичерпати у них запаси ракет «земля-повітря» та «повітря-повітря».

Через те, що шахеди легко приховати і запускати з різних місць, їх складніше знищити заздалегідь. Тому вони менш вразливі до тактики США та Ізраїлю, яка передбачає удари по пускових установках і складах ракет ще до моменту запуску. Україна ж почала використовувати дешевші види озброєння для боротьби з дронами, такі як зенітні гармати та вантажівки з кулеметами. З осені Україна також використовує перехоплювачі дронів, які можуть розвивати швидкість до 250 км/год і здатні наздогнати Shahed, максимальна швидкість якого становить 185 км/год.

За даними FT, Київ стурбований власними запасами боєприпасів для боротьби з безпілотниками. Проте влада робить ставку на те, що якщо країни Близького Сходу використовуватимуть українські перехоплювачі безпілотників замість ракет PAC-3 для батарей Patriot, то в світі залишиться більше запасів PAC-3 для України, яка потребує їх для захисту від сучасних крилатих і балістичних ракет.

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Як пише газета, Іран у Перській затоці застосовує тактику, схожу на ту, яку Росія використовує під час атак на Одесу. Дрони Shahed підлітають до берега дуже низько над морем, щоб їх було складніше помітити радарам і перехопити ракетами. За словами одного з українських експертів, найбільші шанси збити такі безпілотники мають дрони-перехоплювачі, які запускають у відкритому морі.

Частина таких перехоплювачів наводиться на ціль за допомогою комп’ютерного зору, тоді як інші керуються оператором дистанційно.

«В Україні є буквально десяток компаній, які виробляють кінетичні перехоплювачі — невеликі квадрокоптери у формі кулі або дрони з фіксованим крилом — за кілька тисяч доларів за штуку», — сказав один із учасників переговорів.

3 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні наразі є дефіцит PAC-3 — ракет-перехоплювачів, що здатні знищувати балістичні та крилаті ракети. Тому можна провести обмін з країнами Близького Сходу, які потерпають від іранських шахедів.

За словами Зеленського, у країн Перської затоки є ракети для систем Patriot, але недоцільно застосовувати їх проти безпілотників. Україна могла б передати дрони-перехоплювачі, а взамін отримати потрібні ракети.