«Усі їм телефонують!». Що пишуть західні й арабські медіа про перелом, коли в України знайшлися «карти» і перехоплювачі іранських шахедів

Український дрон-перехоплювач P1-Sun від компанії SkyFall, про який тепер детально розповідає катарська Al Jazeera, як і про інші моделі українських БпЛА (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Минуло майже два тижні після того, як США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану , а Тегеран відповів американським військам та країнам Перської затоки дошкульними ударами. У них Іран використовує не лише балістичні ракети, але й добре знайомі Україні ударні дрони, зокрема шахеди. Досвід України у боротьбі з подібними атаками у війні проти Росії та потенціал українських дронів-перехоплювачів став однією з тем, які пов’язали ці дві війни в оглядах світових медіа.

Однією з найрезонансніших за минулий тиждень стала публікація порталу Axios, за інформацією джерел якого ще в серпні 2025 року Україна пропонувала США свої антидронові технології боротьби з іранськими безпілотниками. Однак тоді адміністрація президента США Дональда Трампа не зацікавилася пропозицією.

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За даними Axios, знаючи про пристрасть Трампа до укладання угод, делегація України тоді підготувала й показала презентацію в PowerPoint, у якій продемонструвала мапу Близького Сходу з попередженням про те, що Іран удосконалює свої шахеди. Україна пропонувала поділитися технологіями, які б дали змогу захистити американські війська і сили союзників США на Близькому Сході.

Кілька американських чиновників у спілкуванні з Axios визнали, що відмова США від пропозиції України стала одним із найбільших тактичних прорахунків адміністрації Трампа в контексті війни проти Ірану, яку нині ведуть США.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цю інформацію, 12 березня підтвердив, що «ми хотіли підписати велику угоду із США про виробництво дронів, але нам було потрібне схвалення Білого дому». «Сподіваюся, що, можливо, американські друзі зараз будуть більш схильні до такого рішення, особливо після таких викликів, які ми бачимо на Близькому Сході», — додав Зеленський.

10 березня він повідомляв, що Україна вже направила на Близький Схід три команди експертів, які допомагатимуть боротися з іранськими дронами. За словами глави держави, першими країнами, куди вирушили українські фахівці, стали Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин згодом уточнив, що українські фахівці також вирушили у Йорданію, але з іншого питання, і відвідають там американську базу.

NV зібрав фрагменти з низки матеріалів західних і арабських медіа за поточний тиждень, які звернули увагу на карколомний поворот подій, коли тепер США та їхні союзники на Близькому Сході потребують і шукають українського досвіду у знищенні іранських шахедів.

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«Україна простягає руку допомоги» — таку назву має матеріал The New York Times, у якому журналістка видання Кім Баркер розповіла своїй колезі з NYT про те, як у перші дні війни США проти Ірану вона приєдналася до Володимира Зеленського в його поїздці на передову на схід України. «Після всіх цих років, коли Зеленський просив більше зброї у Сполучених Штатів, настала черга Америки попросити України про допомогу з безпілотниками […], — констатувала Баркер. — Усі їм [Україні] телефонують! Саудівська Аравія, Бахрейн, Емірати, Йорданія. Зеленський розмовляв із [кронпринцом Саудівської Аравії] Мухаммедом бін Салманом, коли ми їхали потягом на передову. Розмова обірвалася через поганий зв’язок. Усі телефонують йому і запитують: як нам із цим боротися [іранськими ударними дронами]? Який найкращий спосіб? Чи можете ви надати нам якісь технології?».

Тож, хоча війна в Ірані нині дещо витіснила Україну з центру уваги світових новин, «вона раптово отримала величезну увагу з боку країн, які захищаються від іранських атак […] і прагнуть скористатися українським досвідом у галузі безпілотників — озброєння, яке зараз формує поле бою якнайбільше», йдеться у матеріалі NYT.

Кім Баркер також припустила, що офіційний Київ у цьому аспекті навряд чи розраховує на ідею отримати «послугу за послугу», зважаючи на допомогу США протягом останніх чотирьох років.

«Зеленський знає, що якщо США зателефонують і щось попросять, він скаже „так“. Але він сподівається, що це допоможе йому в переговорах з Росією. Трамп натякає, що Зеленський є перешкодою на шляху до миру і що Путін нібито хоче миру, хоча немає жодних ознак, що Путін дійсно цього хоче. Тож допомога в питанні Ірану стала для України способом показати, що вона готова поступитися, надати певні послуги, тоді як Росія дає небагато», — підкреслила журналістка NYT, яка спілкувалася з Володимиром Зеленським. Вона також констатувала, що в Україні нині «можна почути думки про те, що якби Україні надали таку ж допомогу в перший тиждень, яку надали цим країнам Близького Сходу для боротьби з Іраном, то вона б не опинилися в такій ситуації і війна в Україні б давно завершилася».

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«Той факт, що ситуація змінилася і західні союзники тепер просять допомоги в України, не залишився непоміченим у Києві», — констатує ВВС. Журналісти нагадують, що в нещодавньому інтерв'ю ірландському блогеру Кайліну Робертсону Володимир Зеленський назвав «приємним відчуттям» той факт, що чимало партнерів нині звертаються до Києва по допомогу на тлі війни з Іраном. «Американці попросили нас, і, звичайно, я дуже пишаюся тим, що ми можемо допомогти американським партнерам», — додав президент України.

У цьому ж інтерв'ю Зеленський сказав у відповідь на запитання, чи є тепер у нього карти: «Ми притримали їх, як хороший гравець. Можна мати хороші карти, але важливо не показувати всім, що вони у тебе є. Я думаю, що вони були у нас і рік тому, але ми їх не показували. Однак зараз усі розуміють, що вони є». ВВС нагадує читачам, що ця відповідь є відсилкою до «неодноразових заяв Трампа про те, що Київ не має карт у переговорах із Москвою та Вашингтоном і що він повинен піти на поступки, аби досягти угоди про припинення війни з Росією». Головною з таких вимог РФ було намагання схилити Україну віддати неокуповані території Донбасу Росії без бою, резюмують британські журналісти.

«Україна сподівається перетворити інновацію воєнного часу — недорогі перехоплювачі, призначені для збиття російських ударних безпілотників — на геополітичний важіль впливу», — писало про потенціал України кілька днів тому АР. Агентство підкреслювало, що якщо така співпраця з партнерами стане успішною, «Україна може стати новим гравцем у сучасній війні — хоча залишається незрозумілим, чи зможе її промисловість масштабуватися, щоб досягти цієї мети або вийти на світові ринки, не ставлячи під загрозу власну оборону», — йшлося в матеріалі АР.

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На підтвердження безумовної переваги України в цій експертизі агентство навело думку Олега Каткова, головного редактора Defense Express. Він нагадав, що хоча інші країни також можуть створювати безпілотники-перехоплювачі, Україна має єдину систему серійного виробництва, яка вже випробувана на війні. «Існує величезна різниця між системою серійного виробництва, яка довела свою ефективність у реальних бойових умовах, і тим, що інші лише обіцяють розробити. Це як продавати увесь будинок, а не лише цеглу», — пояснив Катков.

І хоча оборонний експорт з України можуть стримувати обмеження воєнного стану, а правова база для передачі таких технологій залишає чимало питань, іще одним найціннішим активом України є людський досвід, підкреслило АР у своєму матеріалі.

Як пояснив Андрій Таганський, представник компанії Odd Systems, яка постачає камери для дронів-перехоплювачів української компанії Wild Hornets, постачання дронів може не бути такою проблемою, як навчання іноземних екіпажів роботи з цими системами й адаптація ними відповідної тактики їх використання.

«Це інструмент, який потребує навчання, — підтвердив Олег Катков. — А справжній, перевірений досвід — не лише на папері — існує лише в Україні».

АР резюмує, що готовність Києва відправити своїх фахівців за кордон «є значною стратегічною жертвою» через потенційний вплив цього кроку на спроможності протиповітряної оборони самої України. «З огляду на постійні удари російських дронів кожен навчений солдат є життєво важливим активом», — нагадує агентство.

«У нас немає надлишку військовослужбовців на фронті, — додав Катков. — Однак є чітке розуміння того, що переваги такої співпраці можуть значно переважати ризики».

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Війна в Україні та ескалація конфлікту з Іраном більше не є окремими геополітичними театрами бойових дій, підкреслив в інтерв'ю France 24 Скотт Лукас, професор американістики та міжнародної політики в Інституті Клінтона Університетського коледжу Дубліна (Ірландія). За його словами, тепер ці дві війни дедалі більше взаємопов'язані через технології, альянси та стратегічні розрахунки. А досвід України у першій у світі повномасштабній війні з використанням безпілотників нині дає їй унікальну можливість допомагати Сполученим Штатам та регіональним партнерам, констатував Лукас.

Україна стала одним із провідних світових виробників «убивць шахедів» після того, як не отримала достатньої кількості високоякісного озброєння від своїх союзників (зокрема й американських систем ППО Patriot) і була змушена впроваджувати інновації, підкреслює у своєму великому роз’яснювальному матеріалі катарська агенція Al Jazeera. Журналісти нагадують, що в Україні розробили цілу низку моделей дешевих дронів-перехоплювачів вартістю від 1000 до 2000 доларів в середньому — «що становить лише невелику часткою від тих кількох мільйонів доларів, яких коштує виробництво, транспортування та запуск високотехнологічного американського перехоплювача».

Інфографіка: NV

Al Jazeera також розповідає своїй аудиторії про найвідоміші з моделей українських перехоплювачів російських та іранських дронів, серед них:

P1-Sun — літальний апарат, який виготовляє за допомогою 3D-друку компанія SkyFall, може розвивати швидкість до 300 км/год.

— літальний апарат, який виготовляє за допомогою 3D-друку компанія SkyFall, може розвивати швидкість до 300 км/год. Sting — як і P1-Sun, має подібну до кулі форму корпусу, а його розмір Al Jazeera порівнює з «великим термосом». Один із найшвидших українських перехоплювачів, досягає швидкості від 315 до 343 кілометрів на годину та крейсерської висоти 3000 метрів. Використовує тепловізійні камери для ураження цілей і повертається на базу, якщо не може їх знайти. Має систему камер, виготовляє його український стартап Wild Hornets.

— як і P1-Sun, має подібну до кулі форму корпусу, а його розмір Al Jazeera порівнює з «великим термосом». Один із найшвидших українських перехоплювачів, досягає швидкості від 315 до 343 кілометрів на годину та крейсерської висоти 3000 метрів. Використовує тепловізійні камери для ураження цілей і повертається на базу, якщо не може їх знайти. Має систему камер, виготовляє його український стартап Wild Hornets. Bullet : високошвидкісний перехоплювач, оснащений реактивним двигуном і чотирма роторами, розроблений наприкінці 2025 року українським виробником зброї Генерал Черешня. Може розвивати швидкість від 130 до 309 км/год, використовує наведення за допомогою штучного інтелекту. Частково видруковуваний на 3D-принтері. Виробник стверджує, що перехоплювач може підніматися на висоту до 5000 м.

: високошвидкісний перехоплювач, оснащений реактивним двигуном і чотирма роторами, розроблений наприкінці 2025 року українським виробником зброї Генерал Черешня. Може розвивати швидкість від 130 до 309 км/год, використовує наведення за допомогою штучного інтелекту. Частково видруковуваний на 3D-принтері. Виробник стверджує, що перехоплювач може підніматися на висоту до 5000 м. Octopus-100 : розроблені в Україні перехоплювачі, виробництво яких розгорнуто у Великій Британії. Технічні характеристики не розголошують.

: розроблені в Україні перехоплювачі, виробництво яких розгорнуто у Великій Британії. Технічні характеристики не розголошують. ODIN Win_Hit: безпілотник-перехоплювач, створений для короткочасних місій високої інтенсивності. Має максимальну швидкість від 280 до 300 км/год ( крейсерська близько 200 км/год), може підійматися на висоту до 5000 метрів для польоту протягом семи-десяти хвилин. Його розробила українська оборонна компанія ODIN.

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Українські виробники виробляють тисячі таких перехоплювачів щомісяця, резюмує Al Jazeera.

«Після чотирьох років щоденного відбиття бомбардувань російськими ракетами та безпілотниками Україна має багато важко набутого досвіду, яким може поділитися», — резюмує актуальні спроможності України профільний портал The War Zone.