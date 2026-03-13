США відправили на Близький Схід 10 000 дронів-перехоплювачів Merops, випробуваних в Україні — міністр армії

Сполучені Штати відправили на Близький Схід 10 000 дронів-перехоплювачів, випробуваних в Україні, щоб відбити атаки Ірану без використання дорогих систем протиракетної оборони.

Про це заявив міністр армії США Ден Дрісколл, повідомляє агентство Bloomberg.

Він каже, що дрони Merops зі штучним інтелектом були відправлені протягом п’яти днів після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану 28 лютого.

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Ці безпілотники були розроблені оборонним підприємством Project Eagle за підтримки колишнього гендиректора Google Еріка Шмідта, а потім відправлені в Україну у 2024 році.

Дрони Merops коштують приблизно від $14 000 до $15 000 за одиницю. Однак Дрісколл каже, що великі замовлення можуть знизити ціну до $3000-$5000 за перехоплювач.

Це дешевше, ніж іранські БпЛА Shahed, які коштують щонайменше $20 000 і використовувалися у великій кількості проти США та їхніх союзників у регіоні.

«Ми фактично перебуваємо у вигіднішій частіші кривої витрат. Тож щоразу, коли Іран запускає дрон, який ми можемо знищити, вони втрачають значну суму грошей», — сказав Дрісколл.

Bloomberg пише, що ширше використання дронів Merops може кардинально змінити ситуацію для американських та ізраїльських збройних сил, які були змушені покладатися на системи ППО Patriot та THAAD, ракети яких можуть коштувати понад $4 млн кожна, для збивання іранських безпілотників та балістичних ракет.

13 березня американський президент Дональд Трамп відкинув пропозицію Києва допомогти США забезпечити захист від атак іранських дронів.

«Ні, нам не потрібна їхня допомога у захисті від дронів. Ми знаємо про дрони більше за будь-кого іншого. У нас найкращі дрони у світі», — сказав він.

5 березня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від Сполучених Штатів про допомогу в захисті від шахедів на Близькому Сході після початку війни в Ірані. Він зазначив, що доручив надати необхідні засоби, а також забезпечити присутність українських фахівців.

10 березня Зеленський заявив, що направив три команди експертів, а також дрони-перехоплювачі для боротьби з іранськими БпЛА в Катарі, ОАЕ і Саудівській Аравії.

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За даними видання Axios, українські чиновники близько семи місяців тому пропонували США свою перевірену в боях технологію боротьби з іранськими безпілотниками. Однак тоді адміністрація Трампа не зацікавилася пропозицією.

12 березня Зеленський в інтерв'ю Гордону Репінському висловив сподівання, що Україна і США все ж таки підпишуть велику угоду про виробництво безпілотників.

«Сподіваюся, що, можливо, американські друзі зараз будуть більш схильні до такого рішення, особливо після таких викликів, які ми бачимо на Близькому Сході», — заявив він.