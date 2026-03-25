Збився з курсу. В Естонії заявили, що дрон, який влучив у димову трубу електростанції, був українським

Дрон, що влучив у трубу електростанції в Естонії, був українським (Фото: REUTERS/Pascal Rossignol)

Безпілотник, що в ніч проти 25 березня влучив у димову трубу електростанції в естонському селі Аувере, був українським дроном, що ймовірно збився з курсу.

Про це повідомило ERR у середу, 25 березня, з посиланням на інформацію генерального директора Поліції безпеки (KaPo) Марго Паллосона.

На пресконференції очільник KaPo повідомив, що повітряний простір Естонії порушували й інші безпілотники, через це було задіяно місію Балтійського повітряного патрулювання. Проте основна увага зосереджена саме на інциденті в Аувере.

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За словами Марго Паллосона, дрон прилетів о 03:43 з боку Росії. У двох кілометрах від кордону він врізався в трубу в Аувере, там стався вибух. Минулося без постраждалих.

KaPo розпочала кримінальне провадження і наразі досліджує уламки та деталі безпілотника, сказав Паллосон. І уточнив, що це був український дрон, який зазнав впливу у російському повітряному просторі і збився з курсу.

На запитання, чи був це ударний дрон або розвідувальний, Паллосон відповів, що «там була певна кількість вибухівки».

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що ціллю безпілотника, вочевидь, був російський порт Усть-Луга.

«Метою не було атакувати Естонію. За наявною у нас інформацією, йдеться про контратаку України на Росію, і наслідки цієї атаки дійшли до нашого кордону. Це не перший такий випадок, і, зважаючи на все, метою сьогоднішньої атаки був порт Усть-Луга», — сказав Міхал.

Він зазначив, що повідомлення про тривогу мали надіслати тільки жителям регіону Іда-Вірумаа, де й знаходиться село Аувере. Проте замість були розіслані сповіщення про загальнонаціональну тривогу.

«Але краще так, ніж якби система взагалі не спрацювала», — наголосив Крістен Міхал.

Щодо електростанції в Аувере, то голова правління компанії Eesti Energia Андрус Дурейко повідомив, що вона у робочому стані і наразі перебуває в резерві. Масштаб пошкоджень з’ясовується, проте експлуатації станції ці пошкодження не заважають.

25 березня Естонія повідомила, що на територію країни залетів безпілотник з боку РФ. Він влучив у трубу електростанції в селі Аувере в регіоні Іда-Вірумаа на північному сході Естонії.

У ніч проти 25 березня Ленінградську область РФ атакували дрони. Внаслідок атаки спалахнула пожежа у порту Усть-Луга, який є другим найбільшим вузлом експорту російської нафти на Балтійському морі.

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Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) підтвердив, що українські дрони атакували нафтовий порт Усть-Луга у Ленінградській області РФ.