Летів атакувати порт Приморськ у РФ. У Міноборони Литви заявили, що дрон, який впав на території країни, міг бути українським

24 березня, 13:24
Уламки невідомого дрона на покритому льодом озері у місті Лавішас, Литва, 23 березня 2026 року (Фото: Vytautas Lebednykas and Karolis Lebednykas/Handout via REUTERS)

Уламки невідомого дрона на покритому льодом озері у місті Лавішас, Литва, 23 березня 2026 року (Фото: Vytautas Lebednykas and Karolis Lebednykas/Handout via REUTERS)

Безпілотник, який впав і вибухнув у Литві 23 березня, міг бути українським. Про це заявив міністр національної оборони Литви Робертас Каунас, повідомляє LRT.

Каунас припустив, що дрон, ймовірно, летів атакувати порт Приморськ у Ленінградській області Росії.

«Дуже ймовірно, що це український дрон, який під впливом засобів радіоелектронної боротьби збився з курсу і впав у нас», — сказав він.

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Міністр зазначив, що ні в Литві, ні в Білорусі не помітили безпілотник, оскільки він летів нижче за 300 метрів.

За його словами, додаткові радари, необхідні для виявлення дронів на низькій висоті, уже замовили, але вони ще не прибули до Литви.

«На жаль, вони надійдуть у 2026, 2027 та 2028 роках. Ми виконуємо цю роботу, але просто взяти засоби з полиць і мати їх у своєму розпорядженні вже сьогодні неможливо», — додав Каунас.

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23 березня литовська армія заявила, що невідомий безпілотник увійшов у повітряний простір країни та впав у вкрите льодом озеро приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю.

Речник армії Гінтаутас Цюніс зазначив, що уламки, знайдені навколо ополонки в кризі, ймовірно, належать дрону. Він уточнив, що знайдено двигун внутрішнього згоряння, а також металеві та пластикові деталі.

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Кадри з камер нічного спостереження містять близько 40 секунд гудіння, після чого лунає гучний вибух, і видно, як фрагменти палаючих уламків розлітаються вгору.

У жовтні та листопаді 2025 року на території Литви були помічені дрони й метеозонди з Білорусі. Зокрема, 5 листопада Вільнюський аеропорт тимчасово припиняв роботу через зафіксований безпілотник.

Редактор: Єва Сластнова

Теги:   Литва Війна Росії проти України Дрони атака дронами Росія

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