Німеччина передала Укрзалізниці перші 13 автомобілів для відновлення інфраструктури після атак РФ

Німеччина передала Укрзалізниці перші 13 автомобілів із пакета допомоги для оперативного відновлення залізничної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами. Передачу техніки в Києві здійснив посол ФРН в Україні Гайко Томс.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій.

Як повідомило Міністерство розвитку громад та територій, 11 автомобілів спрямують у регіони для роботи колійників, зв’язківців та енергетиків, які виїжджають на об'єкти після ворожих атак. Ще дві машини отримає локомотивна компанія для перевезення працівників. Загалом пакет допомоги передбачає 18 автівок, 32 генератори та 18 одиниць будівельної техніки.



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Заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста заявив, що через постійні удари РФ у залізничників є значна потреба в службовому транспорті, а нові автомобілі мають пришвидшити виїзд бригад і відновлення пошкодженої інфраструктури.

Посол Німеччини Гайко Томс наголосив, що підтримка Укрзалізниці є частиною ширших зусиль зі зміцнення стійкості, модернізації української залізниці та її інтеграції до європейської мережі. Він також заявив, що Німеччина рішуче засуджує цілеспрямовані атаки Росії на залізничну інфраструктуру, її працівників і пасажирів.