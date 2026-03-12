Зеленський закликав ЄС підготувати «план Б», якщо Орбан і далі блокуватиме допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що ЄС має розробити «план Б», якщо не зможе подолати позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо блокування допомоги Україні до того, як українські ресурси вичерпаються.

Про це президент України розповів у інтерв'ю Politico.

«Ми і Європа, ми всі потребуємо цього плану Б. Наші європейські партнери і справжні друзі знають, що ми захищаємо не тільки українські цінності, ми захищаємо свободу всієї Європи», — сказав він.

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На запитання, чи не зайшов він занадто далеко у своїй недавній завуальованій фізичній погрозі на адресу Орбана, Зеленський відповів, що не вважає «дипломатичне мовчання» «дуже корисним» у стосунках з угорським прем'єр-міністром. За його словами, той є «другом і стратегічним партнером» Росії, а також «союзником» Путіна.

«Він стоїть на боці російського лідера. Він робить те саме, блокуючи все для України. Єдине, чого він сьогодні не робить, — це не атакує нашу територію ракетами чи дронами. І він не відправляє своїх солдатів. Але він блокує фінансування для України, зброю для України та виступає проти вступу України до ЄС», — сказав президент України.

5 березня Володимир Зеленський заявив, що сподівається на отримання 90 млрд євро кредиту від Євросоюзу, адже ці кошти потрібні для оплати озброєння. Проте наразі вони заблоковані Угорщиною, і Зеленський сказав, що передасть адресу «однієї особи», яка блокує перший транш кредиту, бійцям ЗСУ.

«Нехай вони йому дзвонять і спілкуються своєю мовою», — висловився Зеленський.

В Угорщині відреагували на слова Володимира Зеленського, назвавши їх «погрозою» та «шантажем».

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. Однак Угорщина продовжує блокувати третій документ, пов’язаний із виділенням коштів, що передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету ЄС.

Головною перепоною з боку Угорщини наразі є питання про відновлення транзиту російської нафти до країни трубопроводом Дружба, який було пошкоджено російським ракетним ударом 27 січня. Будапешт вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти, українська влада це заперечує.