У канцелярії Навроцького розкритикували рішення уряду Польщі розсекретити інформацію про допомогу Україні

У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького вважають помилковим рішення уряду розсекретити дані про обсяги та характер допомоги, яку Варшава надала Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Про це в ефірі телеканалу Polsat News заявив речник польського президента Рафал Лескевич.

За його словами, оприлюднення таких даних є недоцільним, а сама ініціатива уряду має політичний підтекст.

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«Чи Міноборони, пан міністр [Владислав] Косіняк-Камиш, а насправді пан прем'єр-міністр Дональд Туск, бачачи, що відбувається в коаліції, бачачи чергові скандали, які викривають журналісти, вирішили скористатися моментом і спробувати відвернути увагу від цієї теми таким відволікаючим питанням, відволікаючою темою, пов’язаною з пожертвами для України?», — сказав Лескевич.

Він також заявив, що питання публікації інформації про підтримку було підняте «лише для того, щоб протягом кількох наступних днів уся громадськість обговорювала, скільки і яку допомогу ми надали Україні з початку війни у 2022 році».

«Отже, це тактика відволікання уваги, але дії, про які оголосив віцепрем'єр-міністр Косіняк-Камиш, є вкрай безвідповідальними», — сказав речник Навроцького.

Окремо речник президента зазначив, що, на його думку, достатньо звернутися до публічних заяв української сторони за останні місяці, коли польській стороні дякували за передачу ракет для систем ППО Patriot.

4 липня віцемаршал польського Сейму і співголова ультраправої партії Конфедерація Кшиштоф Босак заявив, що у березні уряд Польщі таємно передав Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot.

5 липня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що дав доручення розсекретити інформацію про військову допомогу Україні у період з 2022 до 2026 року і провести розслідування щодо розкриття державної таємниці.

Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що розсекречування даних про допомогу матиме позитивний вплив, а також продемонструє масштаби підтримки.

А пем'єр-міністр Дональд Туск зазначив, що допомога Україні є предметом національного та політичного консенсусу, та закликав усіх — «від президента до всіх політиків» — не «гратися з вогнем».