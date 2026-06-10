Німеччина наполягає, щоб всі 6,6 млрд євро з Фонду миру, які раніше блокувала Угорщина , перерахували Україні, проте Польща виступила проти.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик у ефірі радіостанції RMF FM.

За його словами, польська сторона хоче повного відшкодування близько 2 млрд злотих (450 млн євро) за зброю, передану Україні.

Реклама

Після зустрічі міністрів оборони ЄС у Нікосії 8−9 червня RMF FM повідомляла, щ посиланням на інформацію власного кореспондента, що Польща може не отримати повного відшкодування за зброю для України.

Для розподілу доступно лише 6,6 млрд євро, які після розблокування Будапештом зберігаються на рахунку Брюсселя. Очільниця євродипломатії Кая Каллас запропонувала розподіл цих коштів із частковим пропорційним відшкодуванням (10%) підтримки, наданої Україні, та спільних закупівель озброєння для Києва.

Читайте також: Влада Вінниці відмовилася від автобусів із Польщі після заяв польських депутатів про вулицю Бандери

Проте Польща висловила незгоду із таким планом. «Ці гроші - наші гроші», — заявив Цезарій Томчик в інтерв'ю RMF FM. Польська сторона дорікає Брюсселю тим, що він «хоче змінити правила в середині гри».

Тим часом Німеччина, яка робить найбільший внесок до Європейського фонду миру, заявила, що всі розблоковані кошти треба перерахувати Україні, а не повертати до національних бюджетів. Із таким проханням звернувся до присутніх на саміті в Нікосії заступник очільника німецького Міноборони Себастіан Гартманн.

«Німеччина цьогоріч витратить на Україну 11,5 млрд євро, тому повернення кількох сотень мільйонів не змінить світ», — наводить RMF FM слова неназваного європейського дипломата.

Радіостанція зауважила, що скандинавські країни поділяють позицію Німеччини. Франція більше підтримує пропозицію, озвучену Каєю Каллас, ніж позицію Польщі з цього питання.

4 червня речниця виконавчого органу ЄС Аніта Гіппер заявила, що Єврокомісія станом на той момент ще не могла підтвердити інформацію про офіційне розблокування Угорщиною 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру, які призначені на військову підтримку України.

1 червня видання Politico написало, що новий уряд Угорщини на чолі з Петером Мадяром зняв вето на виплату компенсацій країнам ЄС за зброю, яку вони передають Україні.