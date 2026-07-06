«Ви ж не перейшли на бік Росії?». Туск підтвердив постачання Україні ракет для Patriot і закликав політиків «не гратися з вогнем»

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що допомога Україні є предметом національного та політичного консенсусу, та закликав усіх — «від президента до всіх політиків» — не «гратися з вогнем».

Про це він сказав у понеділок, 6 липня, на Військовому авіаційному заводі № 2 у Бидгощі, повідомляє RMF24.

«Останнім часом багато говорять про Patriot, тобто про ракети, які Польща передала Україні. Але я хотів би сказати дещо про патріотів — людей, які розуміють, що є добрим і важливим для Польщі. Я ще раз звертаюся до всіх — від президента до всіх політиків: не грайтеся з вогнем», — заявив Туск.

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Він наголосив, що допомога Україні була предметом національного та політичного консенсусу.

«Ви ж, мабуть, не перейшли на бік Росії? Я звертаюся до тих, хто хоче припинити військову допомогу Україні. Так не може бути», — сказав глава польського уряду.

Туск також підтвердив, що Польща передала Україні ракети для систем Patriot, здатні збивати російські балістичні ракети.

«Можна дискутувати про історію, про взаємні відносини. Можна розмірковувати, якою мірою допомагати біженцям і мігрантам у Польщі. Але в жодному разі не можна ставити під загрозу нашу співпрацю з Україною в її захисті від російського вторгнення. Так було, коли наші попередники (уряд партії Право і справедливість — ред.) ухвалили рішення про постачання польської зброї Україні в перші дні та місяці війни. Ніхто цього не критикував, хоча тоді це була масштабна операція», — зазначив він.

Прем'єр також нагадав, що тодішня опозиція «розуміла, що підтримка України у війні з Росією відповідає інтересам Польщі».

«Кожна ракета, випущена в Україні, яка знищує дрони, снаряди, ракети та літаки агресора, означає більшу безпеку Польщі. Ми не можемо обговорювати це в контексті внутрішньої політичної боротьби», — наголосив Туск.

За його словами, підтримка України — це не лише питання солідарності та порядності, а й безпеки самої Польщі.

«Усі поляки незабаром побачать, якою є допомога Польщі Україні. Від самого початку ми дбали про те, щоб наші поставки озброєння та військова допомога Україні не ставили під загрозу безпеку Польщі. Ми повинні зберегти польську солідарність і єдність у питаннях безпеки, незважаючи на політичні розбіжності. Інакше нам доведеться заплатити за це високу ціну», — підсумував він.

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4 липня віцемаршал польського Сейму і співголова ультраправої партії Конфедерація Кшиштоф Босак заявив, що у березні уряд Польщі таємно передав Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot.

5 липня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що дав доручення розсекретити інформацію про військову допомогу Україні у період з 2022 до 2026 року і провести розслідування щодо розкриття державної таємниці.