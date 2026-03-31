Йдеться не про поодинокі випадки. Зеленський передав лідерам країн Близького Сходу докази співпраці РФ з Іраном

31 березня, 10:06
Володимир Зеленський та спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман Аль Сауд (Фото: Офіс президента України)

Володимир Зеленський та спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман Аль Сауд (Фото: Офіс президента України)

Президент України Володимир Зеленський передав лідерам Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Катару та Йорданії розвідувальні дані про допомогу, яку Росія надає Ірану у війні.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю ізраїльському телеканалу N12.

«Нам відомо, що Росія надала іранцям супутникові знімки баз США і Великобританії, а також об'єктів найважливішої інфраструктури в Саудівській Аравії, Катарі, Йорданії та ОАЕ», — повідомив український лідер.

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Зеленський наголосив, що Москва передає Тегерану розвідувальні дані систематично, а не тільки в межах окремого випадку.

«На мою думку, Росія безпосередньо підтримує Іран на всі 100%. Це та сама модель обміну інформацією, що і в Україні», — заявив президент.

Він також висловив упевненість у тому, що Росія зацікавлена в затяжній війні в Ірані, оскільки це може призвести до зменшення військової допомоги Сполучених Штатів Америки Україні та подальшого послаблення санкцій проти РФ.

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23 президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має неспростовні дані, що Росія продовжує надавати розвідувальну інформацію Ірану.

«Росія використовує власні спроможності радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частину даних щодо взаємодії від партнерів на Близькому Сході», — сказав глава держави.

26 березня газета The Financial Times, посилаючись на дані західної розвідки, повідомила, що Росія планує постачання дронів, продовольства і медикаментів Ірану, щоб посилити його військові можливості.

Також 26 березня президент Ірану Масуд Пезешкіан звернувся до диктатора РФ Володимира Путіна російською мовою і подякував за «натхнення» у війні зі США.

Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   Володимир Зеленський війна США в Ірані війна проти Ірана Ближній схід

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