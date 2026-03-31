Йдеться не про поодинокі випадки. Зеленський передав лідерам країн Близького Сходу докази співпраці РФ з Іраном

Президент України Володимир Зеленський передав лідерам Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Катару та Йорданії розвідувальні дані про допомогу, яку Росія надає Ірану у війні .

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю ізраїльському телеканалу N12.

«Нам відомо, що Росія надала іранцям супутникові знімки баз США і Великобританії, а також об'єктів найважливішої інфраструктури в Саудівській Аравії, Катарі, Йорданії та ОАЕ», — повідомив український лідер.

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Зеленський наголосив, що Москва передає Тегерану розвідувальні дані систематично, а не тільки в межах окремого випадку.

«На мою думку, Росія безпосередньо підтримує Іран на всі 100%. Це та сама модель обміну інформацією, що і в Україні», — заявив президент.

Він також висловив упевненість у тому, що Росія зацікавлена в затяжній війні в Ірані, оскільки це може призвести до зменшення військової допомоги Сполучених Штатів Америки Україні та подальшого послаблення санкцій проти РФ.

23 президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має неспростовні дані, що Росія продовжує надавати розвідувальну інформацію Ірану.

«Росія використовує власні спроможності радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частину даних щодо взаємодії від партнерів на Близькому Сході», — сказав глава держави.

26 березня газета The Financial Times, посилаючись на дані західної розвідки, повідомила, що Росія планує постачання дронів, продовольства і медикаментів Ірану, щоб посилити його військові можливості.

Також 26 березня президент Ірану Масуд Пезешкіан звернувся до диктатора РФ Володимира Путіна російською мовою і подякував за «натхнення» у війні зі США.