Норвегія виділила Україні понад 260 мільйонів євро на ракети для Patriot

Норвегія виділить 260 мільйонів євро на ракети для систем Patriot (Фото: Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski via REUTERS)

Норвегія виділить близько 268 млн євро на зміцнення української протиповітряної оборони . Зокрема, ці кошти будуть спрямовані на закупівлю ракет для систем Patriot.

Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

У повідомленні йдеться, що Норвегія спільно з Данією, Німеччиною та Канадою замовлятиме нові ракети безпосередньо із заводу в США в межах програми PURL.

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В уряді Норвегії уточнили, що постачання деяких ракет може затягнутися, тому Норвегія планує придбати їх у країн, які вже мають їх у наявності.

«Боротьба України за власну оборону — це наша боротьба за власну оборону. Україна щодня протистоїть російським атакам. Росія продовжує завдавати ударів по людях, українських містах та об'єктах енергопостачання. Україні вдається збивати більшість дронів і крилатих ракет, але їй потрібна потужніша оборона проти балістичних ракет», — зазначив прем'єр-міністр.

Норвегія також виділяє кошти, щоб долучитися до ініціативи України щодо спільної з Європою розробки протибалістичних систем.

7−8 липня в Анкарі відбувається саміт НАТО, під час якого заплановано двосторонню зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Кілька тижнів тому під час саміту G7 президент України намагався донести до американської сторони прохання України щодо отримання від США ліцензій на виробництво засобів ППО. Очікується, що цього разу Зеленський також порушить питання про гостру нестачу ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot в Україні.