Зеленський заявив, що Україна отримала від Канади значний пакет допомоги для посилення ППО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Канада надала Україні значний пакет допомоги для посилення протиповітряної оборони . Також очікується надходження додаткових постачань найближчим часом.

Про це Зеленський заявив, відкриваючи переговори з прем'єр-міністром Канади Марком Карні в Анкарі, передає Європейська правда.

Глава держави визнав, що Україна зараз відчуває нестачу перехоплювачів для ракет ППО. Однак він не став уточнювати деталі.

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«Зараз у нас великий, можливо, навіть найбільший дефіцит щодо протиповітряної оборони. Між тим ми отримали великий пакет [допомоги щодо ППО] від Канади. Ми вдячні вам за це», — заявив Зеленський.

Президент не став уточнювати, які саме найменування поставила Канада Силам оборони, але наголосив, що найближчим часом має бути нове постачання від цієї країни.

«Ми вдячні за це [постачання], і добре, що деякі інші нові елементи вже в дорозі», — додав він.

Марк Карні коротко підтвердив надходження цієї допомоги.

Саміт НАТО в Анкарі — що відомо

У вівторок, 7 липня, в Анкарі стартував саміт НАТО, на якому зібралися лідери 32 країн альянсу.

Агентство Reuters зазначало, що ключовим тлом саміту стане тиск американського президента Дональда Трампа на Європу щодо збільшення витрат на оборону, а також багатомісячна напруга між США та іншими країнами блоку, зокрема через Гренландію та війну в Ірані.

Ще однією з провідних тем зустрічі лідерів НАТО в Туреччині стане поточна ситуація у війні РФ проти України. Напередодні саміту Росія розгорнула «балістичний терор» проти Києва, завдавши по столиці України низки масованих ударів із використанням десятків балістичних, крилатих ракет, Цирконів та сотень дронів.

Так, у кулуарах саміту НАТО Зеленський наголосив на важливості отримання Україною ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Очікується, що Зеленський і Трамп зустрінуться в Анкарі 8 липня о 14:30 за київським часом. Зустріч відбудеться після засідання Ради НАТО і триватиме близько години.