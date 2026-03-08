«Їдуть одразу зі спроможностями». Зеленський заявив, що експерти з перехоплення дронів прибудуть до Близького Сходу наступного тижня

Про це Зеленський сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у неділю, 8 березня.

За словами президента, фахівці їдуть одразу зі спроможностями для допомоги в протидії дронам. Водночас Зеленський зауважив, що Україна також потребує деяких засобів.

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«Якщо ми говоримо про збільшення якихось засобів, то ми б дуже хотіли, щоб це була можливість з обох боків. Ви знаєте дефіцит якихось засобів у нас, ми розуміємо дефіцит яких засобів у країнах Затоки. Тобто ми говоримо і про цей трек. Поки що рано сказати про інші деталі. На наступному тижні, коли експерти будуть на місці, подивляться, допоможуть, бо вони їдуть одразу зі спроможностями», — зазначив президент.

5 березня Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США стосовно допомоги в захисті від шахедів на Близькому Сході. Він зазначив, що доручив надати необхідні засоби, а також забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати безпеку в регіоні Близького Сходу.

Агентство Reuters із посиланням на обізнане джерело також писало, що США запросили допомогу в захисті своїх баз і солдатів у деяких країнах Близького Сходу, і президент України дав відповідне доручення українським військовим.

Раніше Зеленський заявляв, що доручив міністру закордонних справ, міністру оборони, секретарю РНБО, а також військовим командуванням та розвідці розробити варіанти підтримки країн Близького Сходу, щоб це своєю чергою не послабило захист України.

2 березня агентство Bloomberg, яке в телефонному режимі поспілкувалось з Володимиром Зеленським, повідомило, що президент запропонував направити на Близький Схід найкращих українських фахівців зі знищення іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.

Зеленський заявив, що припинення вогню можна також оголосити на два місяці або два тижні, щоб Україна могла допомогти країнам Близького Сходу.

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Президент також припустив, що Україна може обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для комплексів Patriot. Зеленський пояснив, що у країн Перської затоки є ракети PAC-3, але недоцільно витрачати їх на збиття іранських безпілотників.

Україна могла б передати дрони-перехоплювачі, а взамін отримати ракети, яких наразі бракує.

28 лютого розпочалась спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану. Країни атакують Тегеран та інші великі міста. 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок атаки у своїй резиденції в перший день операції.

У відповідь на атаки Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді.

Двосторонні атаки продовжилися також в інші дні. За словами президента США Дональда Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів.