«Їдуть одразу зі спроможностями». Зеленський заявив, що експерти з перехоплення дронів прибудуть до Близького Сходу наступного тижня
Президент України Володимир Зеленський (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Президент Володимир Зеленський заявив, що українські експерти з перехоплення безпілотників прибудуть до Близького Сходу наступного тижня.
Про це Зеленський сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у неділю, 8 березня.
За словами президента, фахівці їдуть одразу зі спроможностями для допомоги в протидії дронам. Водночас Зеленський зауважив, що Україна також потребує деяких засобів.
«Якщо ми говоримо про збільшення якихось засобів, то ми б дуже хотіли, щоб це була можливість з обох боків. Ви знаєте дефіцит якихось засобів у нас, ми розуміємо дефіцит яких засобів у країнах Затоки. Тобто ми говоримо і про цей трек. Поки що рано сказати про інші деталі. На наступному тижні, коли експерти будуть на місці, подивляться, допоможуть, бо вони їдуть одразу зі спроможностями», — зазначив президент.
5 березня Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США стосовно допомоги в захисті від шахедів на Близькому Сході. Він зазначив, що доручив надати необхідні засоби, а також забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати безпеку в регіоні Близького Сходу.
Агентство Reuters із посиланням на обізнане джерело також писало, що США запросили допомогу в захисті своїх баз і солдатів у деяких країнах Близького Сходу, і президент України дав відповідне доручення українським військовим.
Раніше Зеленський заявляв, що доручив міністру закордонних справ, міністру оборони, секретарю РНБО, а також військовим командуванням та розвідці розробити варіанти підтримки країн Близького Сходу, щоб це своєю чергою не послабило захист України.
2 березня агентство Bloomberg, яке в телефонному режимі поспілкувалось з Володимиром Зеленським, повідомило, що президент запропонував направити на Близький Схід найкращих українських фахівців зі знищення іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.
Зеленський заявив, що припинення вогню можна також оголосити на два місяці або два тижні, щоб Україна могла допомогти країнам Близького Сходу.
Президент також припустив, що Україна може обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для комплексів Patriot. Зеленський пояснив, що у країн Перської затоки є ракети PAC-3, але недоцільно витрачати їх на збиття іранських безпілотників.
Україна могла б передати дрони-перехоплювачі, а взамін отримати ракети, яких наразі бракує.
28 лютого розпочалась спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану. Країни атакують Тегеран та інші великі міста. 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок атаки у своїй резиденції в перший день операції.
У відповідь на атаки Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді.
Двосторонні атаки продовжилися також в інші дні. За словами президента США Дональда Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів.