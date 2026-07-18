Туск відреагував на рішення Зеленського відкрити архіви щодо Волинської трагедії

Прем'єр Польщі назвав це рішення таким, що ґрунтується на взаємній повазі та правді (Фото: REUTERS/Lukasz Glowala)

Про це польський прем'єр написав у X у п’ятницю, 17 липня.

«Із задоволенням і надією я вітаю слова та рішення Зеленського щодо відносин між нашими країнами, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та правді», — зазначив Туск.

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Він додав, що Польща готова до «серйозного та дружнього діалогу» з питань, які об'єднують та розділяють країни.

Волинська трагедія. Ключові події / Інфографіка: Інфографіка NV

Пошук масових поховань жертв Волинської трагедії — що відомо

У травні 2025 року в рамках співпраці України та Польщі щодо Волинської трагедії завершили польовий етап ексгумаційних робіт у селі Пужники Тернопільської області — знайшли останки 42 осіб, ДНК-тести проводять на території Польщі.

30 вересня 2025 року українські дослідники з львівського меморіально-пошукового центру Доля провели ексгумаційні роботи в польському селі Юркове (нині Юречкова) Підкарпатського воєводства, припускаючи, що там могло бути поховано до 18 бійців УПА, які загинули в бою з польською Армією Людовою, захищаючи місцевих українців від депортації.

Наприкінці 2025 року Україна надала Польщі нові дозволи на пошукові роботи в Тернопільській і Волинській областях, заплановані на 2026 рік. 23 березня 2026 року в селі Угли на Рівненщині українські та польські фахівці розпочали пошуково-ексгумаційні роботи з виявлення жертв Волинської трагедії, однак наприкінці березня стало відомо, що масових поховань поляків на цій території не виявили.

За підсумками наради щодо українсько-польських відносин 17 липня Зеленський повідомив, що Україна відкриє всі архіви СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій на Волині 1943−1944 років, а також розширить співпрацю з польською стороною в пошукових та ексгумаційних роботах.