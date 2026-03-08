Трамп пояснив, чого хоче від Ірану і чому наказав курдам не втручатися у війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що військова операція проти Ірану закінчиться тоді, коли той здасться або не зможе воювати.

Про це Трамп заявив на борту літака Air Force One під час спілкування з журналістами, пише The Guardian.

Пояснюючи, що він має на увазі під своєю вимогою беззастережної капітуляції іранського режиму, він вказав, що це станеться, коли Іран або здасться, або його армія не зможе продовжувати воювати.

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«Я сказав — беззастережна. Це коли вони здаються, або коли більше не можуть битися і навколо нікого немає, щоб здатися — таке теж може статися», — сказав президент США.

У публікації наголошується, що відсутність конкретики у відповіді Трампа ускладнює розуміння його політичної кінцевої мети в цьому конфлікті. І це питання переслідує Білий дім, оскільки він залишається під пильною увагою громадськості, яка хоче зрозуміти, чого Трамп хоче від Ірану і яку роль він міг би зіграти у виборі його нового лідера.

Утім, стало зрозуміло, що Трамп ухвалив остаточне рішення не використовувати курдів для вторгнення, визнавши, що це ускладнить і без того напружену ситуацію, пише The Guardian.

Американський лідер заявив, що не бажає того, щоб курди вплутувалися у війну.

Вони, за словами Трампа, готові, але він їм сказав цього не робити. Війна, наголосив президент США, «і так досить складна, щоб іще й втягувати в неї курдів».

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — головне

28 лютого розпочалася спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю проти іранського режиму, яка дістала назву Рев лева в Ізраїлі та Епічна лють у США.

Після серії ударів і вибухів у столиці Ірану Тегерані й інших великих містах ізраїльські джерела повідомили про ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї. Уранці 1 березня його загибель підтвердили й іранські державні ЗМІ.

У відповідь на атаку США й Ізраїлю Іран запустив балістичні ракети по самому Ізраїлю, а також Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Було зафіксовано атаки на військові бази Сполучених Штатів.

Інфографіка: NV

1 березня американський президент Дональд Трамп заявив, що війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Представник аятоли Хаменеї в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговори зі Сполученими Штатами.

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6 березня Трамп заявив, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди. Вашингтон очікує безумовної капітуляції близькосхідної країни.