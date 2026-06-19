Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті, 28 лютого 2025 року (Фото: REUTERS/Brian Snyder)

Під час другого президентського терміну Дональда Трампа реальність і шоубізнес у Білому домі переплелися досить дивним чином.

Про це йдеться у книзі Regime Change (Зміна режиму), яку написали двоє журналістів американської газети The New York Times Меггі Габерман та Джонатан Свон. 19 червня NYT опублікувала уривок з неї.

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У тексті, зокрема, йдеться про те, що Трамп заявив: «Нам потрібні несподівані повороти сюжету» одному зі своїх «ошелешених союзників», коли розмірковував про можливе призначення губернатора Флориди Рона ДеСантіса, свого колишнього суперника на республіканських праймеріз у 2024-му, на посаду глави Пентагону.

Більше того, як пишуть журналісти NYT, Трамп на зустрічі високого рівня в Овальному кабінеті заявив, що він «не великий шанувальник України. За винятком їхніх жінок. Вони постійно виграють конкурс Міс Всесвіт».

Як стверджуютьГаберман і Свон, президент США призначив Джона Реткліффа на посаду директора ЦРУ, зазначивши: «Якби потрібно було підібрати актора на роль директора ЦРУ, то вибрали б саме його».

Крім того, президент США також зазначав, що його скандальна публічна суперечка з українським президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому в лютому 2025 року була «чудовим телешоу» та «кращим за Учня (бізнес-реаліті-шоу на каналі NBC, яке 14 років поспіль вів Трамп — ред.)», стверджують автори книги.

Також повідомляється, що глава Пентагону Піт Гегсет постійно надає Трампу моторошні відеозаписи наслідків ударів дронів по живих цілях. Один із чиновників Білого дому назвав їх «снафф-фільмами Гегсета».

У середу, 17 червня, у французькому місті Евіан-ле-Бен завершився триденний саміт G7, який став для України ще однією можливістю домогтися підтримки США у спробах схилити Росію до реальних переговорів про припинення війни на умовах Києва та країн Європи.

У підсумковій заяві саміту з питань геополітики країни Великої сімки спільно пообіцяли чинити тиск на військову економіку Росії та посилити санкції проти її нафтогазового сектору. Лідери країн також відзначили «стійкість та прогрес України на полі бою протягом останніх місяців» і підкреслили, що завдяки цьому зараз у війні виник «новий імпульс».

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Як пишуть західні ЗМІ, з огляду на те, скільки разів саміти за участю Дональда Трампа закінчувалися демаршами США та його відмовою підтримати спільну позицію країн G7, цього разу західні країни, схоже, змогли знайти аргументи у своїх спробах довести Трампу необхідність здійснювати тиск на Росію, а не на Україну, для завершення війни.

18 червня видання Politico повідомило, що президент Франції Еммануель Макрон несподівано здобув дипломатичну перемогу, заручившись підтримкою президента США Дональда Трампа щодо України у спільній заяві за підсумками саміту G7 у Франції.

Зокрема, у публікації зазначається, що момент, коли президент України Володимир Зеленський продемонстрував американському лідеру фото Успенського собору Києво-Печерської лаври, став вирішальним. Знімки справили помітне враження на американського лідера і стали тим поштовхом, який схилив президента США до більш рішучої підтримки України.