Після масованого удару РФ по Києву в Білому домі заявили, що Трамп зберігає оптимізм щодо мирної угоди

Про це повідомив Суспільному представник адміністрації США на умовах анонімності.

За словами американського посадовця, Трамп зацікавлений у якнайшвидшому завершенні війни.

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«Президент Трамп має гуманітарне серце і хоче, щоб ця війна завершилася, аби припинилися безглузді вбивства. Президент і його команда дуже наполегливо працювали над тим, щоб покласти край війні між Росією та Україною, і він залишається оптимістом щодо того, що зрештою нам вдасться досягти мирної угоди», — заявив співрозмовник.

Нічний удар РФ по Києву 2 липня — що відомо

Росія вночі завдала по Україні удару 74 ракетами та майже 500 дронами, серед яких чотири Циркони, 24 балістичні ракети Іскандер та реактивні БПЛА. Повітряним силам вдалося збити чотири балістичні ракети, 32 з 34 крилатих ракет Х-101, 8 з 8 ракет Калібр, 4 з 4 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 476 безпілотників різного типу.

Руйнування зафіксовано у всіх районах столиці. Відомо про щонайменше 20 прямих влучень у житлові будинки, пошкоджено близько 100. В результаті атаки частково зруйновано будинок у Дарницькому районі, де рятувальники під завалами шукають 15-річну дівчину, її сім'ю та інших можливих жертв.

Як Росія руйнує Київ. Руйнування Києва / Інфографіка: NV

В результаті атаки РФ на столицю загинула щонайменше 25 людей, понад 100 — поранено, серед них є діти. Близько 70 осіб госпіталізовано, у тому числі четверо неповнолітніх. У лікарнях Києва перебувають п’ятирічна дівчинка та її однорічний брат, якого зараз оперують медики. Також госпіталізовано 16-річну дівчинку та 10-річного хлопчика.

П’ятниця, 3 липня, у Києві оголошена днем жалоби, повідомив Віталій Кличко. За словами мера Києва, удар у ніч на 2 липня став «наймасовішою атакою ворога на столицю».