«Це різанина, не шліть їх мені». Трамп поскаржився, що очільник Пентагону надсилає йому фото з фронту в Україні

Президент США Дональд Трамп розповів, що міністр оборони Піт Гегсет показує йому фотографії з лінії фронту в Україні. За словами американського лідера, побачене його вражає.

Про це Трамп заявив у вівторок, 7 липня, під час спільного брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

«30 тисяч душ на місяць — вони мертві. Вони полишають батьків в Україні, Росії й через тиждень вони мертві. Це божевілля. Нас це не зачіпає, це зачіпає Європу. Я просто не можу винести, що відбувається. Я бачив фото з фронту […], хочеться сказати: „Не шліть їх мені“. Гегсет показує їх мені і я кажу: „Піте, знаєш, це не допомагає“. Ніколи не бачив чогось подібного, це різанина і вона має зупинитися», — сказав Трамп.

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Трамп також повідомив, що підтримує контакти з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним й висловив сподівання, що війну вдасться завершити.

«І Путін, і Зеленський хочуть укласти угоду. Шкода, що це зайняло так багато часу. Гадаю, щось вийде», — сказав глава Білого дому.

The New York Times у червні повідомляла, що глава Пентагону Піт Гегсет постійно надає Трампу моторошні відеозаписи наслідків ударів дронів по живих цілях. Один із чиновників Білого дому назвав їх «снафф-фільмами Гегсета».

16 червня Reuters із посиланням на європейських дипломатів, які обізнані з деталями зустрічі лідерів повідомляла, що Володимир Зеленський під час переговорів на саміті G7 у французькому Ев’яні продемонстрував президенту США Дональду Трампу фотографії руйнувань Києво-Печерської лаври, яких вона зазнала внаслідок обстрілу з боку РФ.

За інформацією джерел видання, кадри зруйнованої святині справили серйозне враження на американського лідера. Один із європейських дипломатів зазначив, що Дональд Трамп відкрито висловив своє різке невдоволення діями Російської Федерації, яка завдала удару по історичному комплексу.