Трамп: Україна «досить добре» тримається у війні з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна “досить добре тримається” у війні проти Росії , попри значну перевагу Москви у військових ресурсах.

Про це він заявив у середу, 17 червня, під час спілкування із журналістами.

«У них справи йдуть досить добре. Росія — велика країна, з набагато більшими збройними силами. Але вони досить добре тримаються. Вони тримаються. У них чудова техніка, зокрема й наша. Не забувайте про це, але у них справи йдуть досить добре», — сказав американський президент.

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Раніше Трамп заявив про проведення продуктивних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Своїми висновками американський лідер поділився під час пресконференції за підсумками саміту G7 в Евіані.

Спілкуючись із журналістами, Трамп натякнув на близькі зміни у завершенні війни, зазначивши, що «щось має статися». За його оцінкою, Росія як сторона, що веде наступ, наразі зазнає значно більших втрат серед особового складу, ніж Україна.

Американський президент назвав бесіду з Путіним «дуже хорошою», а діалог із Зеленським — «дуже-дуже хорошою розмовою».

17 червня президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту G7 заявив, що Дональд Трамп виступив із закликом зайняти жорсткішу позицію щодо Росії, щоб Україна змогла повернути окуповані території.

За словами Макрона, підсумкова декларація саміту підтверджує територіальну цілісність України та закріплює позицію, що саме Україна має визначати підхід до територіальних питань.