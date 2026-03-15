Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати «не потребують допомоги» у перехопленні іранських безпілотників на Близькому Сході . За його словами, президент України Володимир Зеленський — «остання людина, від якої нам потрібна допомога».

Про це він заявив інтерв'ю телеканалу NBC News.

Водночас Трамп відмовився коментувати, чи прийняли США допомогу України у сфері технологій перехоплення дронів.

5 березня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від шахедів на Близькому Сході після початку війни в Ірані. Він зазначив, що доручив надати необхідні засоби, а також забезпечити присутність українських фахівців.

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10 березня глава української держави заявив, що направив три команди експертів і дрони-перехоплювачі для боротьби з іранськими БПЛА в Катарі, ОАЕ і Саудівській Аравії. Вони мали прибути на Близький Схід цього тижня.

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За даними видання Axios, українські чиновники близько семи місяців тому пропонували США свою перевірену в боях технологію боротьби з іранськими безпілотниками. Однак тоді адміністрація президента США Дональда Трампа не зацікавилася пропозицією.

13 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Штати не потребують допомоги України в боротьбі з іранськими дронами. «Ми знаємо про дрони більше за будь-кого іншого. У нас найкращі дрони у світі», — наголосив Трамп в інтерв'ю радіостанції Fox News Radio.

Володимир Зеленський прокоментував заяву Трампа під час візиту до Парижу. «Риторика — це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо», — сказав він журналістам.